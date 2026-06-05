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Hallan sin vida a un hombre de 42 años en el litoral de El Rosario, en Tenerife

RTVC
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Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito después de localizarlo flotando boca abajo en el agua en la zona de Bocacangrejo

Un hombre de 42 años falleció en la tarde de este jueves en la costa del municipio tinerfeño de El Rosario, después de que varias personas lo sacaran del mar tras localizarlo flotando boca abajo en el agua.

Radazul, El Rosario
Imagen de archivo de Radazul | Ayuntamiento de El Rosario

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:20 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del hallazgo de un varón en el mar, en la zona de Bocacangrejo, en el litoral de Radazul.

Sin respuesta a las maniobras de reanimación

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque no lograron revertir la situación. Finalmente, el equipo médico confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar del incidente.

La Guardia Civil asumió la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por su parte, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de recursos de emergencia movilizados durante la intervención.

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