El Día del Libro, homenaje a los autores y fomento del hábito lector

Este 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor con un amplio programa de actividades a lo largo de toda la geografía del archipiélago

Día Mundial del Libro. Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Este 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha cargada de simbolismo literario. Ese mismo día de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, tres figuras fundamentales de la literatura universal. Además, el calendario literario del 23 de abril también coincide con el nacimiento o fallecimiento de autores destacados como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, la Conferencia General de la UNESCO eligió en 1995 esta jornada para rendir un homenaje global al libro, a los autores y a la lectura.

En España, sin embargo, la celebración del Día del Libro no siempre tuvo lugar en abril. En sus orígenes se fijó el 7 de octubre, fecha que durante años se consideró el nacimiento de Cervantes. La iniciativa partió del escritor valenciano Vicente Clavel, quien propuso en 1923 dedicar un día anual al libro. Tras diversas gestiones, el 6 de febrero de 1926 el rey Alfonso XIII firmó el Real Decreto que oficializaba la Fiesta del Libro en esa fecha. No obstante, en 1930 se decidió trasladarla al 23 de abril, coincidiendo con la primavera, lo que facilitaba la organización de ferias, actividades al aire libre y encuentros entre autores y lectores, tradiciones que se mantienen hasta hoy.

Fomento de la lectura y la industria del libro

Desde entonces, la jornada se ha consolidado como una oportunidad para fomentar la lectura y fortalecer la industria editorial. En España, el hábito lector ha crecido más del 6 % desde 2017 y casi el 70 % de la población se declara lectora. Destacan especialmente las mujeres y los jóvenes: la franja de entre 14 y 24 años es la que más lee, según el último barómetro de lectura del Ministerio de Cultura, desmontando el tópico de que la juventud se ha alejado de los libros.

El avance del libro electrónico también ha marcado la evolución del sector. En 2025, el mercado digital en lengua española alcanzó los 130 millones de euros de facturación, con un crecimiento del 4,5 % en España. El país concentra 74 millones y una cuota del 57 %, consolidándose como el principal motor del libro digital, seguido por México y Estados Unidos. La compra unitaria en librerías y plataformas continúa siendo el modelo dominante, con un 87,6 % del mercado, mientras que los servicios de suscripción crecen lentamente.

Aun así, el libro tradicional en papel mantiene su hegemonía cultural y comercial. Representa la mayor parte del mercado editorial y conserva ventajas como la experiencia sensorial, la facilidad de préstamo y su valor como objeto físico. El formato digital, por su parte, gana terreno en lanzamientos y lectura inmediata, pudiendo alcanzar hasta el 40 % de ventas en casos puntuales. Ambos formatos conviven hoy como opciones complementarias, reflejando una transformación del sector donde la lectura sigue siendo protagonista.

Día del Libro en Canarias

Canarias se une también a esta celebración con multitud de actividades repartidas por toda la geografía del archipiélago. Este 23 de abril, la Biblioteca Insular de Gran Canaria organiza, por octava ocasión, la lectura continuada de El Quijote. La iniciativa se desarrollará en dos turnos, uno previsto por la mañana (entre las 9:30 a las 14:00 horas, orientado a centros escolares) y otro por la tarde (de 16:30 a 20:00 horas, para público en general).

Además, la Biblioteca Insular participa en la lectura continuada que impulsa desde hace 30 años el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que contará con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera de Cultura, Guacimara Medina y del director insular de la mencionada consejería, Serafín Sánchez.

Actividades en La Gomera y en Santa Cruz de Tenerife

Todas las islas han programado un programa específico de actividades por este Día del Libro. En La Gomera, por ejemplo, desde principios de semana se han desarrollado diferentes actividades con motivo de la celebración del Día del Libro. Una semana repleta de actividades que combinan la literatura, el teatro y la música. La agenda cultural tiene como objetivo dinamizar el sector editorial local y ofrecer alternativas de ocio educativo para todos los públicos, culminando en una intensa jornada central el próximo sábado 25 de abril.

También los municipios de las islas, así el Sistema Bibliotecario Municipal de Santa Cruz de Tenerife ha organizado también un amplio programa de actividades de promoción lectora en distintos espacios de la ciudad. Entre ellas destacan talleres de nanas e ilustración, visitas guiadas, encuentros de clubes de lectura y la comunicación del fallo del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal Tenerife Noir, que será anunciado esta tarde, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Municipal Central.

En esta edición, además, se pone el foco en la relación entre cultura y deporte como hábitos de vida saludable. La BiblioExprés Municipal visitará a lo largo de esta mañana la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, donde se promoverá la lectura entre las personas usuarias, obsequiándolas con ejemplares que podrán llevarse a casa. Asimismo, las Bibliotecas Municipales regalarán libros a quienes hagan uso del servicio de préstamo.

Ruta del libro en La Laguna y amplio programa en Las Palmas de Gran Canaria

La Laguna acoge celebra desde el pasado lunes, día 20, y hasta el sábado 25, La Ruta del Libro, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento, que este año contará con un programa de más de 40 actividades que se desarrollarán en 17 librerías y establecimientos lúdicos y comerciales del municipio.

Esta edición contará con la participación de las librerías El Águila, El Refugio, Solicán, Lemus, la Librería Diocesana, Identidad y El Pequeño Baobab, en las que se desarrollará buena parte de las actividades programadas. A ellas se sumarán otros espacios culturales y lúdicos, como la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas, la Fundación México-Canarias, el Espacio La Panera, Canelita en Rama, Soho La Laguna y La Machín Bar.

Por su parte, talleres, música en directo y narración oral darán vida a la variada agenda con la que las Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria celebran el Día del Libro este jueves 23 de abril. Las actividades se repartirán por distintas sedes de la ciudad a las que usuarios y usuarias de todas las edades podrán acceder gratuitamente, si bien algunas de ellas requerirán de inscripción previa.