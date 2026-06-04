Luz Casal llega a Canarias con su gira “Me voy a permitir”

Luz Casal actuará este domingo, 7 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria como parte de la programación del Festival Mar Abierto 2026

Luz Casal. Imagen cedida

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para recibir a Luz Casal este domingo 7 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la artista presentará su último trabajo discográfico, “Me voy a permitir”, en un concierto que lleva meses con las entradas agotadas.

La cita forma parte de la programación de Festival Mar Abierto 2026, que celebra este año su 20º aniversario con una edición especial marcada por grandes nombres de la música nacional e internacional. La presencia de Luz Casal en Gran Canaria se convierte así en una de las grandes citas de esta edición, reafirmando el vínculo del festival con propuestas artísticas de primer nivel.

Publicado en 2025, “Me voy a permitir” es el último álbum de Luz Casal y da nombre a una gira en la que la cantante gallega combina el repertorio de su nuevo trabajo con algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. Considerado uno de los discos más eclécticos de su trayectoria, el álbum reúne diez canciones que muestran distintas facetas, actitudes y formas de entender el mundo.

En este nuevo espectáculo, Casal ofrece un recorrido por varias décadas de música desde la libertad de quien ha construido una identidad artística sólida y reconocible. Sobre el escenario, combina su faceta de compositora con la de intérprete capaz de hacer propias tanto sus canciones como las ajenas, alternando la fuerza de su presente musical con temas que forman parte de la memoria de varias generaciones.

El concierto en el Auditorio Alfredo Kraus llega precedido por una gran expectación. Una respuesta que confirma la conexión de la artista con el público canario y el interés que sigue despertando una de las figuras esenciales de la música en español.

Próximos conciertos de Festival Mar Abierto 2026

Tras la cita de Luz Casal en Las Palmas de Gran Canaria, Festival Mar Abierto continuará celebrando su 20º aniversario con una programación que reúne este año 20 conciertos en Canarias y la participación de 11 artistas nacionales e internacionales.

A lo largo de sus dos décadas de trayectoria, el festival ha contado con la presencia de referentes de la música como Pastora Soler, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Dani Martín, Maluma, Juan Luis Guerra o Macaco, consolidándose como uno de los ciclos musicales más destacados del Archipiélago.

La próxima gran cita de la programación llegará de la mano de Sílvia Pérez Cruz, que aterriza en Canarias con su último tour internacional, con fechas previstas también en Latinoamérica y en grandes capitales europeas. La artista actuará el 26 de junio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y el 27 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Festival Mar Abierto sigue celebrando así dos décadas de trayectoria con una edición especial que mantiene su apuesta por la calidad artística, la diversidad musical y la conexión con el público canario.

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias y su marca Islas Canarias – Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas, Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura y el Cabildo de Fuerteventura.