La actuación en el Polígono de Güímar mejora la circulación de hasta 70.000 vehículos diarios y pone fin a un colapso histórico

El Cabildo desbloquea el tráfico en el Polígono de Güímar con una obra clave. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha finalizado las obras de mejora en los accesos al Polígono Industrial del Valle de Güímar, una intervención estratégica que ha eliminado las retenciones y agilizado la movilidad en una de las zonas con mayor actividad de la isla.

La actuación beneficia a más de 70.000 vehículos diarios y a un entorno en el que trabajan unas 5.000 personas y operan cerca de 300 empresas.

Además, la presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que el proyecto ha resuelto “de raíz” un problema histórico de tráfico en la zona.

Estrategia insular de movilidad

Con una inversión cercana a los tres millones de euros, la obra ha incluido la creación de nuevos carriles directos, ramales de acceso y la ampliación de rotondas en los enlaces con la autopista TF-1, mejorando la seguridad y reduciendo los tiempos de desplazamiento.

Además, la intervención, ejecutada por fases, forma parte de la estrategia insular de movilidad y ha permitido descongestionar uno de los principales nudos viarios de Tenerife.

Desde el sector empresarial valoran positivamente el resultado, al asegurar que se han eliminado los atascos y mejorado la operativa logística, mientras que las administraciones avanzan ya en nuevas actuaciones para seguir optimizando la red viaria de la isla