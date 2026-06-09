El Cabildo de Tenerife presenta la decimotercera edición de una iniciativa que convierte el lenguaje audiovisual en herramienta pedagógica y moviliza a más de 4000 estudiantes y 783 docentes

Vuelve Cinedfest, el mayor festival educativo de cine de Canarias.

El Cabildo de Tenerife ha presentado la 13.ª edición de Cinedfest, que se celebrará los días 17 y 18 de junio en los Multicines Tenerife de La Laguna.

Durante la presentación, el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, resaltó la importancia que tiene este proyecto para la isla, afirmando que Cinedfest demuestra que la educación y la cultura “pueden caminar juntas para transformar la vida del alumnado. El cine es una herramienta poderosa para pensar, crear y expresar, y este festival ha logrado que miles de jóvenes descubran nuevas formas de contar su realidad”.

El festival, consolidado como el mayor proyecto de alfabetización audiovisual del archipiélago y uno de los más relevantes del país, entregará sus galardones el 17 de junio para Primaria y el 18 para el resto de categorías. La iniciativa, organizada por Free Run Educa y producida por Free Run Producciones, cuenta con el apoyo de la corporación insular y de una amplia red de instituciones públicas y entidades culturales.

Papel de los docentes

Un aspecto importante de esta iniciativa educativa es el papel que desempeñan los docentes que constituyen los promotores y mentores de todo el proceso creativo a quienes se les pone a su disposición guías pedagógicas relacionadas con el lenguaje audiovisual; se realizan clases magistrales y hay un proceso de acompañamiento.

En este sentido, se trata de una apuesta educativa innovadora para alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, CEPA, EOI, EASD, Aulas enclave y Asociaciones de personas con discapacidad, Universidades y Escuelas de cine que combina formación audiovisual y un festival de cortometrajes de ficción y documentales realizados por el alumnado con el que acercar el lenguaje audiovisual a las aulas e introducir el cine como herramienta didáctica en los centros educativos.

Proyecto consolidado

En esta nueva convocatoria, el festival reúne a 339 centros educativos, 783 docentes inscritos y más de 4.000 estudiantes que han participado en acciones formativas, talleres y procesos creativos vinculados al lenguaje cinematográfico. Respecto a Tenerife, vuelve a situarse como uno de los territorios más activos del festival. En esta edición participan 101 centros educativos de la isla, con 258 docentes implicados directamente en el proceso formativo y creativo. Además, los centros de la isla han presentado 177 cortometrajes, una cifra que refleja la consolidación del proyecto en el tejido educativo insular.

El evento refuerza su dimensión educativa con un amplio despliegue de recursos y acciones formativas. A lo largo del curso se han impartido 130 sesiones de formación audiovisual, que incluyen talleres prácticos, clases maestras, guías didácticas y videotalleres diseñados para facilitar el aprendizaje del lenguaje cinematográfico en todas las etapas educativas.

El festival también ha impulsado un Laboratorio de Guion, en el que se han asesorado 80 guiones elaborados por el alumnado, acompañando a los jóvenes creadores desde la idea inicial hasta la escritura final del proyecto.