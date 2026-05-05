El olvido de la higiene de manos provoca miles de muertes en los hospitales

La relajación en la higiene personal tras la pandemia provoca casi 7.000 muertes anuales en los centros sanitarios españoles

Hoy los hospitales de las islas celebran el Día Mundial de la Higiene de Manos. Los expertos advierten que dos de cada cinco habitantes descuidan actualmente este hábito esencial de prevención sanitaria. Esta falta de limpieza causa el 7 % de las infecciones y miles de fallecimientos en los hospitales de nuestro país.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El gesto más repetido durante la pandemia de covid desaparece de nuestra rutina diaria. Los dispensadores de gel en los hospitales canarios permanecen ignorados por la gran mayoría de los visitantes. Según los datos actuales, el 39 % de la población mantiene una higiene de manos deficiente.

Muchos ciudadanos justifican esta actitud por la ausencia de una amenaza vírica percibida como inmediata. Algunos usuarios confiesan que ya no consideran necesario el uso del gel hidroalcohólico fuera del confinamiento. Las prisas y las distracciones habituales también contribuyen al abandono de esta práctica tan sencilla.

Sin embargo, los médicos del Hospital de la Candelaria califican este olvido generalizado como un hecho lamentable. La doctora María Francia Melo destaca que la higiene previene la propagación de virus emergentes actuales. Los especialistas insisten en que este pequeño gesto constituye la barrera principal contra cualquier infección.

Impacto mortal en los hospitales

La mala higiene de manos mata a muchísimas personas en los entornos sanitarios cada año. Concretamente, esta negligencia provoca el 3 % de todas las muertes registradas en los centros hospitalarios. Estas cifras representan una tragedia evitable mediante el uso correcto de agua, jabón o desinfectantes.

Además, el descuido de este hábito facilita el contagio de enfermedades muy resistentes a los antibióticos. El contacto directo entre personas y superficies sin desinfectar propaga bacterias peligrosas de forma invisible. Por esta razón, la comunidad médica exige recuperar la disciplina que aprendimos durante la reciente crisis sanitaria.

Las autoridades sanitarias de las islas refuerzan hoy su mensaje sobre la importancia de la prevención. Una desinfección adecuada salva miles de vidas y reduce drásticamente el gasto en tratamientos complejos. Debemos entender que nuestras manos transportan agentes patógenos capaces de comprometer la salud pública.

La técnica correcta para salvar vidas

Lavar las manos requiere un proceso específico para eliminar los microorganismos de forma efectiva. La doctora Melo recuerda que debemos frotar palma contra palma y también contra el dorso. Asimismo, resulta vital limpiar las zonas interdigitales donde suelen acumularse la mayoría de las bacterias.

El tiempo de exposición al producto marca la diferencia entre el éxito y la infección. Si utilizamos gel con base alcohólica, el proceso debe durar entre 20 y 30 segundos. Por el contrario, el lavado tradicional con agua y jabón exige al menos un minuto completo.

Los hospitales canarios organizan talleres para enseñar estas maniobras básicas a todos los pacientes y acompañantes. La técnica adecuada garantiza una protección real frente a las amenazas biológicas que nos rodean. Recuperar este compromiso personal es la mejor herramienta para cuidar la salud de toda la sociedad.