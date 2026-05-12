La nueva sentencia plantea convertir en fijos a empleados que aprobaron oposiciones sin obtener plaza y prevé indemnizaciones para otros trabajadores afectados

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo ha marcado un giro en el tratamiento del abuso de temporalidad en las administraciones públicas.

El fallo considera insuficiente la figura del indefinido no fijo para resolver estas situaciones, en línea con los pronunciamientos previos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya había cuestionado este modelo por no ajustarse al derecho comunitario.

La resolución plantea ahora dos posibles vías. Por un lado, la estabilización directa de aquellos empleados públicos que aprobaron una oposición pero no obtuvieron plaza y continuaron encadenando contratos temporales.

El Supremo abre la puerta a la estabilización por abuso de temporalidad para trabajadores. RTVC

Reconoce el perjuicio sufrido por trabajadores públicos

Por otro, contempla compensaciones económicas para quienes se encuentren en situación de abuso de temporalidad sin haber superado el proceso selectivo.

Desde algunos sindicatos, la sentencia ha sido recibida de forma positiva al considerar que reconoce el perjuicio sufrido durante años por miles de trabajadores públicos.

También reclaman que se depuren responsabilidades dentro de las administraciones, al entender que las indemnizaciones derivadas de estas prácticas terminan siendo asumidas con fondos públicos. Actualmente, más de 125.000 personas en España se encuentran afectadas por situaciones de temporalidad prolongada en el empleo público.