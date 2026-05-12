El Cabildo de La Palma sigue ampliando las zonas seguras en Puerto Naos y La Bombilla tras confirmar niveles estables de dióxido de carbono

Puerto Naos y La Bombilla superan las 1.200 aperturas autorizadas en su recuperación tras el volcán. Europa Press

El Cabildo de La Palma, a través del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), ha autorizado la apertura de un nuevo local en Puerto Naos tras confirmar que los niveles de dióxido de carbono se mantienen dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

Además, con esta nueva incorporación, las zonas de Puerto Naos y La Bombilla superan ya las 1.200 instalaciones autorizadas en el proceso de recuperación tras la erupción del volcán Tajogaite.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado además, que cada autorización supone un avance más hacia la normalidad y la recuperación de la vida cotidiana en la zona.

Más de 1.500 sensores

Además, ha subrayado además que todo el proceso se está llevando a cabo con seguimiento técnico constante, criterios de seguridad y máxima prudencia.

En la actualidad, el sistema de control en ambas áreas cuenta con más de 1.500 sensores y además, 220 medidores exteriores que permiten monitorizar de forma continua la presencia de gases.

Según el Cabildo, la evolución es positiva y se continúa trabajando en la evaluación de nuevos espacios para ampliar de forma progresiva las zonas operativas y accesibles.