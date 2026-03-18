El Cabildo de La Palma analiza los datos de gases para autorizar el regreso seguro a hogares y locales comerciales en las zonas naranja y verde tras la erupción del Tajogaite

El Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal) continúa con la sectorización de la zona naranja de Puerto Naos, donde los técnicos valoran actualmente la autorización de 24 nuevas viviendas situadas en diversas calles del núcleo costero. Además de este avance, el organismo permitirá de forma inmediata el regreso a un domicilio de la calle José Guzmán Pérez y Pérez, una vez que los propietarios han cumplido con la firma del protocolo de seguridad obligatorio.

Imagen de archivo | Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma defiende en una nota informativa el «trabajo constante» que realiza este comité para «recuperar» la normalidad en los barrios costeros del Valle de Aridane. La institución adapta sus decisiones a la realidad post-eruptiva del volcán Tajogaite, priorizando la seguridad de residentes y visitantes mediante el «análisis constante de datos sobre los gases en estos espacios», una medida que garantiza que cada paso hacia la reapertura cuente con aval científico.

Avances en la sectorización y medidores de gases

La corporación insular amplió recientemente la extensión de las zonas verdes y naranjas para organizar con mayor precisión la sectorización de viviendas y locales. Esta estrategia permite establecer un retorno seguro a los hogares, diferenciando los espacios según los niveles de concentración de gases detectados. Gracias a esta división, los equipos de emergencia pueden monitorizar de forma individualizada cada inmueble y ajustar las restricciones de acceso según la evolución de las emanaciones.

En cuanto a la actividad económica en Puerto Naos, el censo estima la existencia de 78 locales comerciales, de los cuales 76 ya cuentan con medidores de gases instalados. De este grupo, 35 establecimientos disponen de autorización administrativa para abrir sus puertas al público, aunque por el momento solo 24 negocios han firmado el protocolo de seguridad pertinente para retomar su actividad comercial de forma efectiva.

Balance de viviendas, garajes y ascensores autorizados

El proceso de recuperación habitacional muestra cifras significativas, ya que 1.121 viviendas cuentan con permiso de acceso y 995 disponen del documento necesario para el retorno definitivo de las familias a sus hogares. La situación de los aparcamientos avanza a un ritmo diferente: de los 67 garajes estimados en la zona, los técnicos han colocado sensores en 50 de ellos. Aunque 38 garajes tienen autorización, el Cabildo detalla que solo dos propietarios han firmado el protocolo exigido hasta la fecha.

La infraestructura técnica de los edificios también registra progresos paulatinos bajo la supervisión del Peinpal. De los 48 ascensores existentes en el núcleo de Puerto Naos, los inspectores han otorgado permiso a 22 unidades, y el comité tiene constancia de que 12 de ellos ya se encuentran en pleno funcionamiento tras superar las revisiones de seguridad.

El núcleo de La Bombilla también presenta datos actualizados en este proceso de desescalada. Actualmente existen 57 viviendas autorizadas, aunque todavía quedan seis familias por firmar el documento que formaliza su regreso. En el ámbito comercial de este barrio costero, el informe refleja una situación de casi normalidad, ya que existe un único local comercial que aún no dispone del permiso administrativo para reabrir sus instalaciones.