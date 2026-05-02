InicioNoticias

Fallece Manuel Alcaide, expresidente del TSJC y ex Diputado del Común

RTVC / AGENCIAS
RTVC / AGENCIAS

El que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias falleció en su casa de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias- PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo
Archivo – Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias – PARLAMENTO DE CANARIAS – Archivo

Manuel Alcaide, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y Diputado del Común, ha fallecido en la madrugada de este sábado en su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, informaron fuentes del alto tribunal canario.

Presidió el TSJC entre 1993 y 2000, año en el que cesó por jubilación. Después fue diputado del Común de Canarias, entre 2002 y 2011.

Alcaide, nacido en Santa Cruz de La Palma, será velado en el tanatorio de San Miguel de Las Palmas de Gran Canaria.

