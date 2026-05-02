Finalizan la planta solar que abastecerá a Playa del Inglés

La plata solar está en el Centro Comercial Nilo, en Maspalomas, y abastecerá al recinto de ocio y también a los socios de Playa del Inglés

Las obras de una planta fotovoltaica de 276,48 kilovatios pico (kWp) en el Centro Comercial Nilo, en Maspalomas, han concluido y permitirán suministrar energía renovable tanto al propio recinto comercial como a los socios de la Comunidad Energética de Playa del Inglés, dentro de un radio de cinco kilómetros.

La instalación forma parte de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para impulsar la transición energética en el sur de la isla y está vinculada a la Comunidad Energética de Playa del Inglés, un modelo de generación y consumo compartido de energía limpia.

La planta cuenta con una potencia nominal de 275 kilovatios, distribuidos en 432 módulos fotovoltaicos de 640 vatios pico y seis inversores. Tendrá una producción estimada de 549.208 kilovatios hora anuales.

El consejero Raúl García Brink en la planta fotovoltaica del CC Nilo

Un radio de 5 kilómetros

El consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, ha destacado en un comunicado este sábado que la infraestructura no solo va a suministrar energía al centro comercial, sino también a los socios de la comunidad energética que estén en un radio de cinco kilómetros, y ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa para acceder a energía limpia a un precio inferior al habitual del mercado.

Según los datos facilitados por el Cabildo, la planta permitirá cubrir el consumo eléctrico equivalente a unas 158 viviendas, evitar la emisión de más de 314 toneladas de dióxido de carbono al año y generar energía suficiente para recorrer más de 4,2 millones de kilómetros en vehículos eléctricos, con un impacto ambiental comparable a la plantación de cerca de 1.885 árboles.

Nueve edificios de la zona

La actuación se integra en un proyecto más amplio que contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en nueve edificios de la zona, con una potencia total de 1,6 megavatios pico y una producción anual estimada de 2.790 megavatios hora, suficiente para abastecer a unas 700 viviendas.

Finalizan la planta solar del Centro Comercial Nilo que abastecerá a Playa del Inglés

Este conjunto de instalaciones cuenta con una financiación de 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y permitirá reducir las facturas energéticas de los usuarios entre un 20 % y un 50 %, además de evitar la emisión de 1.615 toneladas de CO₂ anuales.

Las personas y empresas interesadas en integrarse en la Comunidad Energética de Playa del Inglés pueden informarse y adherirse a través de la web.