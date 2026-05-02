La próxima semana continuarán las modificaciones del tráfico en la zona de Cruz del Señor por los trabajos de mantenimiento del tranvía

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con Metrotenerife y la Policía Local, ha anunciado que durante la próxima semana se mantendrán las modificaciones del tráfico en la avenida Islas Canarias, en la zona de Cruz del Señor, por los trabajos de mantenimiento en las vías del tranvía.

Las actuaciones contemplan el corte al tráfico del carril izquierdo, en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre las calles Juan Rumeu García y subida Cuesta Piedra, hasta el próximo domingo 10 de mayo en horario nocturno, desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Las obras del tranvía de Tenerife se mantendrán hasta el día 10

El carril derecho se mantendrá abierto al tráfico en todo momento, detalla la corporación local en una nota.

La realización de los trabajos no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas.

Tampoco sufrirá ninguna alteración el servicio de transporte urbano de Titsa, que mantendrá el recorrido y las paradas habituales en este tramo.

Esta segunda fase de las obras se inició el pasado día 26 de abril, tras la finalización de la actuación llevada a cabo esta semana en la zona de Puente Zurita.