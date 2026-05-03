InicioNoticias

Reanudan la búsqueda del buceador desaparecido en San Sebastián de La Gomera

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El buceador desapareció el pasado viernes en la costa de San Sebastián de La Gomera y se le busca por tierra, mar y aire

Búsqueda del buceador desaparecido en San Sebastián de La Gomera
Búsqueda del buceador desaparecido en San Sebastián de La Gomera

Efectivos de emergencia han retomado a primera hora de este domingo las labores de búsqueda que desde este sábado tratan de localizar por tierra, mar y aire al buceador que desapareció este viernes en San Sebastián de La Gomera.

Junto a efectivos de la Guardia Civil, en la búsqueda participa personal de Protección Civil y de Salvamento Marítimo, dos helicópteros y patrullas policiales en tierra, según informan a Europa Press fuentes de la Benemérita.

A las labores también se sumará el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en Guía de Isora

Racing Santander vs SD Huesca: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

RC Celta de Vigo vs Elche CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Casi 6.000 médicos se quedarán sin plaza MIR este año

El Baile de Magos de Santa Cruz congrega a más de 15.000 personas