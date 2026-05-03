Un hombre está en estado grave por el golpe en la cabeza que recibió en un accidente de tráfico este domingo en la TF-47 en Guía de Isora

Tres personas han resultado heridas, una de ellas, un varón, con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, en un accidente de tráfico a primera hora de este domingo en el que se han visto involucrados dos vehículos en la carretera TF-47, en Guía de Isora.

TF-47 en Guía de Isora

Los otros dos afectados son un hombre, que en el momento inicial de la asistencia presentaba traumatismo abdominal y contusiones de carácter moderado. También una mujer, con traumatismo abdominal de carácter moderado.

Evacuado al hospital

El varón más grave ha sido evacuado al Hospital de La Candelaria. Los otros dos afectados, uno al Universitario de Canarias y la otra, a Hospiten Sur, detallan fuentes del 112 Canarias.

Los Bomberos de Tenerife tuvieron que liberar a uno de los afectados que había quedado atrapado en el interior del vehículo en el que viajaba.

Además, intervinieron el Servicio de Urgencias Canario, que movilizó tres ambulancias, una medicalizada, otra sanitarizada y una tercera de soporte vital básico; Policía Local y Guardia Civil.