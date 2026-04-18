Un hombre grave tras la colisión frontal de una moto y un coche en Moya

La colisión frontal entre un turismo y una motocicleta se produjo en la GC-75, en el municipio grancanario de Moya, en las inmediaciones del cruce de Cabo Verde

Sala operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

Un hombre de 44 años resultó herido de carácter grave en la tarde del viernes 17 de abril tras una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta en la carretera GC-75, en las inmediaciones del cruce de Cabo Verde, en el municipio de Moya, Gran Canaria.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, se recibió una alerta comunicando el accidente en la citada vía. De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.

El personal sanitario del SUC valoró y asistió al motorista, un hombre de 44 años que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en estado grave.

La Guardia Civil se hizo cargo del atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.