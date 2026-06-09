Un hombre de 60 años falleció como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos la pasada noche en la TF-16, en Tejina, en el municipio de La Laguna

Colisión frontal en Tejina. Imagen 1-1-2 Canarias

Un hombre de 60 años falleció y una mujer de 58 resultó herida de carácter moderado en un accidente de tráfico ocurrido en la noche del lunes en la carretera TF-16, a la altura del punto kilométrico 1,5, en la zona de Tejina, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

El siniestro tuvo lugar sobre las 23:36 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de una colisión frontal entre dos vehículos. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios para atender la incidencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local.

Los bomberos aseguraron los vehículos implicados y procedieron a liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados en el interior de los habitáculos. Posteriormente, el personal sanitario del SUC valoró y asistió a los afectados.

El hombre de 60 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Uno de los conductores, un hombre de 60 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando fue atendido por los sanitarios. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas practicadas en el lugar, no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.

Por su parte, una mujer de 58 años sufrió una intoxicación y diversas lesiones de carácter moderado. Tras recibir asistencia inicial en el lugar del accidente, una ambulancia de soporte vital básico trasladó a la mujer al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencia y se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.