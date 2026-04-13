El afectado presentaba un traumatismo moderado y los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital Insular de Gran Canaria

Un motorista resultó herido esta mañana tras caerse en la autopista GC-1 a la altura de La Laja. El accidente ocurrió sobre las 07:27 horas en los carriles con dirección norte hacia la capital. Los servicios de emergencia asistieron al hombre en el lugar antes de evacuarlo al centro hospitalario.

Herido un motorista tras sufrir una caída en la GC-1 / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a primera hora de hoy. De inmediato, la sala operativa activó los recursos necesarios para atender al conductor accidentado. El personal sanitario del SUC llegó rápidamente al punto del incidente en la autovía.

Por su parte, el equipo médico estabilizó al varón en la misma calzada de la GC-1. Los profesionales confirmaron que el paciente sufría un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial. Posteriormente, una ambulancia medicalizada trasladó al herido hasta el Hospital Universitario Insular.

Además, el dispositivo de seguridad incluyó el apoyo de otra ambulancia de soporte vital básico. La coordinación entre los diferentes cuerpos permitió una asistencia eficaz y segura durante la mañana.

Gestión del tráfico y diligencias

La Guardia Civil también acudió al tramo de La Laja para asegurar la zona. Los agentes regularon el paso de vehículos mientras los médicos atendían a la víctima. Esta medida evitó nuevos percances en una vía con gran densidad circulatoria.

Asimismo, la patrulla de la Benemérita instruyó las diligencias correspondientes sobre el suceso. El tráfico recuperó la normalidad una vez retiraron la motocicleta de la calzada principal.