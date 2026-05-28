El accidente ocurrió a primera hora de esta mañana en la zona de La Minilla de Las Palmas de Gran Canaria cuando volcó su coche

Calle Concejal García Feo, en la zona de La Minilla de Las Palmas de Gran Canaria

Una conductora de 22 años resultó herida grave tras volcar su turismo sobre las 07.00 horas de este jueves en la Calle Concejal García Feo, en la zona de La Minilla de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital, quienes liberaron a la afectada y aseguraron el vehículo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la joven de un traumatismo de pronóstico grave. Fue estabilizada y trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.