La embarcación Guardamar Urania navega hacia la posición del grupo tras el aviso de un buque comercial

Salvamento Marítimo asiste este miércoles a 51 migrantes que viajaban en una lancha neumática a la deriva. El buque Glovil Challenge localizó la embarcación a 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas. Actualmente, los equipos de emergencia coordinan el traslado hacia el muelle de Arguineguín.

Salvamento Marítimo rescata a 51 personas en una neumática al sur de Gran Canaria / EFE/Ángel Medina G

La Guardia Civil advirtió de la salida de esta neumática durante la madrugada de hoy. Según los datos policiales, el grupo partió el pasado 25 de mayo desde la costa de Dajla. Por este motivo, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda en el Atlántico.

Además, los servicios de emergencia intentaron establecer contacto con los tripulantes por vía satelital. Sin embargo, los técnicos no lograron recibir ninguna señal del teléfono a bordo. Por ello, el centro de coordinación solicitó ayuda a los buques mercantes en la zona.

Finalmente, el carguero Glovil Challenge avistó la embarcación precaria en alta mar. Los marineros civiles recibieron la orden de permanecer junto a los migrantes. De esta manera, garantizan la seguridad de los ocupantes hasta la llegada de los rescatadores.

Maniobras de asistencia en alta mar

La Guardamar Urania zarpó de forma urgente tras recibir la posición exacta de la lancha. El personal de Salvamento Marítimo estima el encuentro con los migrantes sobre las 17:30 horas. Entre las personas auxiliadas viajan varios menores de edad. Una vez que se produzca el rescate, la Salvamar trasladará a los inmigrantes al muelle de Arguineguín.