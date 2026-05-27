Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 28 de mayo

El calor de los últimos días va cediendo terreno y a partir de mañana las condiciones habituales de las islas con presencia de vientos alisios traerán valores en el termómetro más acordes para la época.

Imagen RTVC

Esperamos nubes bajas a una cota un poco más alta que en los últimos días por el norte de las islas más montañosas que serán más numerosas a primera y última hora, luego se disiparán muchas de ellas. Lucirá el sol en muchos puntos del sur y en la cumbre también en las islas orientales a partir del mediodía. Quedarán restos de calima que terminarán por desaparecer el viernes.

El viento soplara del nordeste moderado y se acelerará en los extremos noroeste y sureste, en zonas altas aún será de componente oeste. El viernes el alisio estará a todos los niveles.

Las temperaturas irán en descenso de nuevo sobre todo en las medianías. En las costas no variarán demasiado.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas por debajo del metro y medio de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Se verán a primera y última hora sobre todo por el nordeste. El viento irá ganando protagonismo en los extremos y las temperaturas irán de los 14 a los 20 grados en Valverde.

La Palma: Veremos nubes bajas por el norte-nordeste, subirán un poco más de cota. El resto estará despejado con algo de viento que ganará fuerza. Las temperaturas seguirán bajando.

La Gomera: EL alisio ganará velocidad en las zonas habituales. Las nubes se posarán por el norte. El resto estará despejado y las temperaturas irán de los 19 y los 24 en San Sebastián.

Tenerife: Las nubes perderán terreno, a lo sumo a primera y última hora por el norte y hacia Anaga, el resto estará despejado. Habrá viento. Las temperaturas refrescarán en medianías.

Gran Canaria: Esperamos rachas en el oeste y costa sureste. Las nubes se limitarán al norte, en el resto habrá sol. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23 grados.

Fuerteventura: No esperamos mucha nubosidad, como mucho en el centro de la isla por la mañana que tenderá a desaparecer, alisios moderados y temperaturas más frescas.

Lanzarote: En Arrecife los valores se moverán entre los 18 y los 24 grados. Esperamos intervalos nubosos más compactos por la mañana en el norte y oeste, que se reducirán.

La Graciosa: Veremos nubes bajas a primera hora que enseguida darán paso a cielos más azules con menos calima y algo más de viento. Las temperaturas no variarán demasiado.