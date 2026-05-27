El Gobierno regional apoya a los productores isleños en este encuentro internacional para abrir nuevos mercados en Europa, América y Asia

Once bodegas de Canarias promocionan desde hoy sus vinos en la primera edición de la feria profesional WINEMAD en IFEMA Madrid. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria organiza esta delegación para abrir canales de negocio en diez mercados estratégicos exteriores. Los productores locales buscan captar a importadores, distribuidores y grandes superficies internacionales durante las tres jornadas del evento de la capital española.

Un total de 11 bodegas canarias impulsan sus vinos en la feria WINEMAD de Madrid / Gobierno de Canarias

El sector vitivinícola del Archipiélago cuenta con un espacio exclusivo de 48 metros cuadrados financiado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Esta infraestructura facilita las reuniones de las empresas con más de 200 compradores internacionales invitados al foro. La iniciativa refuerza la estrategia pública de diversificación económica a través de la excelencia de las producciones agrícolas canarias.

Bodegas participantes y mercados objetivos

Un total de once empresas de Tenerife, Lanzarote y La Palma muestran la calidad de sus marcas en la cita madrileña. Los profesionales de la delegación representan a firmas señeras como Tafuriaste, Los Bermejos, Erupción, Teneguía o Veganorte. Todos los productores buscan consolidar la presencia de sus marcas en áreas geográficas con alta capacidad de consumo.

El encuentro prioriza los contactos comerciales con operadores económicos de países americanos como Estados Unidos, Canadá y México. La organización también potencia las relaciones con delegados asiáticos de China, Japón y Singapur por su gran potencial de desarrollo. El continente europeo mantiene un gran interés con delegaciones de Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza.

Las islas exportaron un total de 177.443 litros de vino durante la última campaña vinícola según los datos oficiales. El 74 % de estas ventas exteriores se dirigió de forma directa a mercados situados fuera de la Unión Europea. Estados Unidos lideró las compras con un volumen de 80.774 litros adquiridos a las empresas del Archipiélago.

Retos y debate en el Wine Madrid Summit

La feria incluye la celebración del Wine Madrid Summit como un foro específico para el análisis de los retos del sector. El encuentro debate sobre sostenibilidad, gestión comercial, diversificación y nuevas fórmulas para la mejora de la competitividad empresarial. El Clúster de Enoturismo de Canarias coordina la participación activa de los profesionales isleños en las mesas redondas.

Varios bodegueros de las islas intervienen como ponentes para exponer el éxito de sus proyectos vinculados al territorio natural. Daniela Reverón y Borja de Mesa analizan el enoturismo como un negocio estratégico para la rentabilidad de las empresas. Carlos Lozano y Víctor Lugo defienden las alianzas reales de la viticultura con la restauración y la gastronomía local.

Por su parte, Sofía Monshawer y Juan Escudero debaten sobre las estrategias para conectar la cultura del vino con los nuevos públicos. El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destaca el respaldo normativo tras regular el enoturismo como actividad turística reglada el pasado enero. Esta medida otorga seguridad jurídica, profesionaliza la oferta exterior y vincula la producción agraria con la experiencia del visitante.