Michael Candelario: un joven viticultor palmero con bodega propia

El joven viticultor crea su propio proyecto vinícola tras cuatro generaciones familiares

Michael Candelario emprendió su propio proyecto vitivinícola en 2023 en La Palma para preservar el legado familiar y territorial. Este joven agricultor cultiva las viñas porque siente un amor profundo por cada cepa. De esta manera, el emprendedor palmero vive intensamente al compás de la naturaleza.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias alberga una enorme tradición de vinos desde el siglo XV. Actualmente, muchas personas solo ven hermosos paisajes en los extensos viñedos. Sin embargo, Michael Candelario ve un futuro prometedor y un legado vital.

El nacimiento de la bodega

Este viticultor palmero representa la cuarta generación familiar dedicada al campo. Anteriormente, sus familiares siempre comercializaron la uva directamente con otras bodegas locales. No obstante, él tomó la firme iniciativa de emprender un proyecto nuevo. Por consiguiente, comenzó a elaborar su vino con gran convicción y dedicación.

Actualmente, esta bodega ofrece dos referencias principales en el mercado canario. Primero, el Candelario Blanco mezcla Listán Blanco, Albillo Criollo y Vijariego Blanco. Además, el Candelario Tinto incluye Negramol, Listán Prieto y Listán Negro.

Superación ante las adversidades

Este elaborador escribe su propia historia personal a través de las añadas. Precisamente, comenzó su andadura en 2023 enfrentando una dificultad muy grave. Ese año, un fuerte incendio arrasó y afectó gravemente sus tierras.

El fuego quemó varias parcelas que él necesitaba para comenzar a trabajar. En consecuencia, tuvo que comprar más uvas para poder salvar la producción. Así, demostró una inmensa vocación y un enorme respeto por la tradición.

Hoy en día, la instalación mantiene un tamaño pequeño y muy familiar. Por este motivo, él no cuenta con apoyos externos en este momento. Finalmente, él saca el trabajo adelante gracias a familiares y buenos amigos.

Identidad y orgullo canario

Como fiel custodio de la tradición, él reconoce el gran valor territorial. Principalmente, busca transmitir la identidad de las diferentes variedades y del territorio. En efecto, sus vinos expresan el carácter único del suelo volcánico palmero.

Además, este emprendedor afirma que todos somos canarios el año entero. Sin embargo, él siente aún más orgullo durante este mes tan especial. Por eso, pone en valor nuestros productos locales con un enorme entusiasmo.