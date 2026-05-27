Esta línea de ayudas permitirá que más de 6.000 jóvenes puedan continuar su formación en Tenerife

El Cabildo de Tenerife aprueba una línea de becas de 14 millones de euros para el curso 2026-2027. Esta medida pública garantizará la educación de más de 6.000 jóvenes estudiantes de la isla a partir del próximo periodo lectivo. La corporación insular busca reducir de esta forma las barreras económicas y asegurar la igualdad de oportunidades entre toda la población.

El Cabildo activa una nueva convocatoria de becas con una inversión de hasta 14 millones de euros / Cabildo de Tenerife

La nueva convocatoria incorpora ayudas específicas para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Esta modalidad se suma a los recursos ya consolidados para realizar estudios universitarios de grado, máster y doctorado. El Cabildo mantiene también las partidas complementarias al programa Erasmus, al transporte y a las enseñanzas artísticas o profesionales.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, destacó la relevancia de esta acción para apoyar el talento de la juventud. La dirigente explicó que el plan alivia de manera directa el esfuerzo económico que realizan las familias con los estudiantes. Según Dávila, el gobierno insular prioriza a las personas y ofrece oportunidades reales sin importar las circunstancias del alumnado.

Las autoridades confirmaron que prevén alcanzar a cerca de 30.000 familias a lo largo del actual mandato institucional. Este volumen de beneficiarios demuestra el compromiso firme de la administración local con la igualdad de oportunidades de la isla. Los recursos pretenden facilitar que ningún estudiante tinerfeño tenga que renunciar a su formación académica por motivos económicos.

Distribución económica del presupuesto

La administración destinará un máximo de 8 millones de euros de forma exclusiva para sufragar los estudios universitarios. Por su parte, la partida dirigida al alumnado con necesidades especiales ascenderá hasta los 3 millones de euros. Esta cantidad triplica el gasto de los años anteriores y la corporación ampliará el montante si la demanda lo requiere.

Las enseñanzas artísticas y los ciclos de Formación Profesional recibirán una inyección económica de hasta medio millón de euros. El consejero de Educación, Efraín Medina, defendió que la isla posee la política de becas más completa de toda España. El responsable autonómico valoró de forma positiva la gran dotación presupuestaria y la amplia variedad de perfiles estudiantiles cubiertos.

La institución responde así a realidades complejas como la movilidad, el transporte diario y la inclusión de las personas con dificultades. Medina insistió en que las ayudas reconocen el esfuerzo de los hogares y transmiten un mensaje claro de acompañamiento institucional. El Cabildo consolida estas subvenciones públicas como un pilar fundamental para lograr el desarrollo social y económico tinerfeño.

Plazos de solicitud e hitos históricos

Los estudiantes canarios dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes que permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026. Las bases detalladas aparecerán publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia para iniciar los trámites correspondientes. Los interesados deberán formalizar la documentación requerida por la administración pública antes de que expire la fecha límite fijada.

De este modo, el Cabildo de Tenerife consolida la estrategia en materia educativa más ambiciosa de todo el territorio nacional. La corporación insular superará las cifras del pasado curso 2025-2026, donde el presupuesto final alcanzó los 13 millones de euros. Aquella partida ya supuso el mayor desembolso de la historia de la administración y la más alta del país.

El objetivo definitivo de este esfuerzo económico pasa por mitigar las diferentes dificultades financieras existentes en el entorno social. La ayuda permite que la juventud tinerfeña acceda en mejores condiciones a la formación superior y eleve la equidad del sistema. Las familias contarán con un respaldo institucional directo para que los jóvenes prosigan su cualificación profesional con plenas garantías.