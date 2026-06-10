En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez y Feijóo se ha reprochado la corrupción en sus respectivos partidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. EFE/Chema Moya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que cumplirá el plazo que marca la Constitución y no convocará elecciones hasta el año que viene, pese a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dimisión por las responsabilidades en su «gestapillo».

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez y Feijóo se han reprochado la corrupción en sus respectivos partidos, y si el líder de la oposición le ha identificado con las iniciales «PS» de las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, el jefe del Ejecutivo le ha contestado que si quiere «jugar a las siglas» pregunte primero quién es «M.Rajoy».

Feijóo ha acusado a Sánchez de practicar «delincuencia de Estado» para «taparlo todo» y ha dicho que el presidente pasará a la historia como «inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave» de toda la democracia, pese a que «su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos».

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