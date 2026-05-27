El Observatorio de Roque de los Muchachos liderará el estudio mundial de los rayos gamma a partir del próximo mes de octubre

La Palma albergará el mayor observatorio de rayos gamma del mundo el próximo octubre tras concluir la instalación de sus cuatro telescopios principales. El Consejo Europeo de Infraestructuras de Investigación concreta estos días en la isla los plazos finales de entrega de estos gigantes científicos. Este hito situará a Canarias en la vanguardia de la investigación del universo más violento y energético.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Roque de los Muchachos ultima los preparativos para revolucionar la astrofísica mundial con tecnología de última generación. Los nuevos equipos científicos abrirán una ventana inédita hacia los fenómenos más extremos del cosmos.

El futuro mapa de la astrofísica mundial

La red Cherenkov contará con 4 telescopios de gran tamaño denominados LST en la isla de La Palma. Actualmente, los ingenieros ultiman los detalles técnicos para dejar estas estructuras totalmente operativas.

Asimismo, la dirección del proyecto confirma que la inauguración oficial ocurrirá durante el próximo mes de octubre. En ese momento, las instalaciones liderarán la investigación global de los rayos gamma.

Por su parte, el Consejo Europeo de Infraestructuras de Investigación celebra reuniones clave en el territorio insular. Este organismo define los plazos de entrega y garantiza la viabilidad del complejo científico.

Tecnología punta para capturar el universo violento

Estas enormes estructuras poseen un peso de 10 toneladas pero se mueven con una rapidez asombrosa. De hecho, los mecanismos de control consiguen cubrir todo el cielo en apenas 20 segundos.

El objetivo principal de este despliegue técnico se centra en localizar los rayos gamma del espacio. Estas radiaciones nacen directamente en los fenómenos más violentos y catastróficos del universo.

Por consiguiente, los científicos obtendrán datos cruciales sobre el universo explosivo y los procesos fundamentales. Esta información explicará la evolución del cosmos actual y marcará el rumbo hacia dónde vamos.

Impacto social y empleo para la comunidad palmera

El desarrollo de este gran centro científico busca la implicación directa de la sociedad de la isla. Por ello, los responsables priorizan el beneficio de la comunidad local en sus planes estratégicos.

Este compromiso real genera un crecimiento constante del equipo de trabajo asentado en La Palma. De esta manera, la organización potencia la economía de la zona mediante contratos estables. Específicamente, la entidad incorporó cinco nuevos profesionales a su plantilla durante el año 2025. Además, tres de estos trabajadores cualificados poseen la condición de nativos palmeros.

Ampliación de la red con nuevos prototipos

Los cuatro dispositivos gigantes no trabajarán en solitario durante las próximas campañas de observación. Al contrario, los astrónomos sumarán pronto los telescopios de mediano tamaño llamados MST.

Estas nuevas unidades tienen la mitad de tamaño respecto a los primeros modelos instalados. Sin embargo, los aparatos aportan diferentes capacidades técnicas para complementar los análisis energéticos.

Finalmente, los ingenieros mostrarán en breve un primer prototipo de este modelo mediano. Esta máquina servirá como avanzadilla para los otros 8 telescopios que completarán la red definitiva.