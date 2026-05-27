El Árbol Garoé es uno de los símbolos fundamentales de las leyendas canarias. Turismo de Islas Canarias lanza ‘Islas de Leyenda’, una campaña audiovisual internacional que recupera las leyendas canarias con una animación audiovisual contemporánea



El Árbol Garoé, en El Hierro, siempre se ha considerado como un árbol sagrado. Es un símbolo de la mitología canaria.

El Árbol Garoé, la leyenda sagrada que abasteció de agua a El Hierro

El Garoé era un tilo (Ocotea foetens) venerado por los bimbaches debido a su capacidad para «beber» la niebla. Era capaz de abastecer a toda la isla durante las épocas de grandes sequías en un territorio marcado por la escasez de recursos hídricos. Las hojas de este árbol sagrado captaban las densas y húmedas masas de aire del norte, condensando el agua y destilándola de manera constante. Este fascinante fenómeno natural, conocido como “lluvia horizontal”, permitía la supervivencia de los antiguos pobladores. Ellos recogían celosamente el preciado líquido en grandes hoyos e ingeniosas charcas excavadas directamente en el suelo arcilloso.

La leyenda cuenta que los bimbaches mantuvieron en secreto la existencia del árbol para protegerlo de los conquistadores. De esta forma se convirtió al Garoé en un emblema eterno de resistencia, misterio y profunda espiritualidad. El secreto se rompió con una historia de amor entre Guarazoca y uno de los conquistadores.

Una narrativa audiovisual contemporánea para reinterpretar el legado aborigen

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias

Para dotar a esta mística narración de una potencia visual contemporánea, el diseño artístico fue confiado al prestigioso estudio creativo Dedo Ciego. El estudio utiliza una sugerente técnica de animación experimental basada en la combinación de texturas orgánicas, trazos poéticos e iconografía moderna. Gracias a este enfoque innovador, logran capturar de forma magistral la atmósfera sagrada de El Hierro y la íntima comunión que unía a los aborígenes herreños con las fuerzas de la naturaleza y los secretos de su territorio.

Islas de Leyenda

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.