La delantera tinerfeña fue clave para el ascenso del equipo a la máxima categoría

El Costa Adeje Tenerife y María José Pérez acordaron este martes la desvinculación de la futbolista, a petición propia, tras más de una década en las filas del conjunto blanquiazul.

María José Pérez se desvincula del Costa Adeje como leyenda del club/ Imagen del CD Tenerife Femenino

Según informó el club en un comunicado, se trata de una decisión «muy meditada» con la que María José Pérez pretende afrontar «nuevos retos deportivos».

Más de 300 partidos con el club

La futbolista de Añaza llegó al club blanquiazul en 2013, el mismo año de su fundación, y desde entonces «su nombre quedó ligado de manera inseparable al crecimiento de la entidad, convirtiéndose en una pieza clave del proyecto desde sus cimientos«, indicó el comunicado.

Uno de los capítulos más destacados de su paso por el Costa Adeje ocurrió en junio de 2015, en la eliminatoria decisiva para el ascenso a la máxima categoría frente al Real Betis.

María José fue protagonista absoluta al firmar tres goles en los dos partidos, guiando al equipo hacia un ascenso que marcó un antes y un después en el fútbol femenino canario.

Desde aquel logro, María José Pérez defendió la camiseta blanquiazul en Primera División de manera ininterrumpida, con la única excepción de la temporada 2016/17, en la que militó en el Levante UD.

Al regresar, Pérez volvió a ser una referencia dentro y fuera del terreno de juego, acumulando más de 300 partidos oficiales con el Costa Adeje Tenerife y convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del club.

Leyenda total del Costa Adeje

Desde su llegada en 2013, Mari Jose ha sido fundamental en la consolidación del proyecto deportivo, formando parte del camino que llevó al equipo hasta la actual Liga F Moeve, «y demostrando en cada momento su máximo respeto y amor por esta profesión, convirtiéndola en una futbolista legendaria», aseguró el club en el comunicado.

Por cuestiones de agenda deportiva, será la próxima semana cuando María José Pérez y el presidente de la entidad, Sergio Batista, ofrecerán una rueda de prensa conjunta para despedir ante los medios de comunicación a la futbolista.

Finalmente, la entidad blanquiazul añadió en su comunicado el Costa Adeje que «su huella permanecerá para siempre en la historia blanquiazul y desde el club se le desea la mayor de las suertes tanto en lo personal como en lo profesional»