El CD Tenerife recibe en el Heliodoro al Barakaldo CF con opciones de ascender esta jornada, para ello el cuadro de Álvaro Cervera tendrá como mínimo hacer lo que haga el Celta Fortuna

Jugadores del CD Tenerife celebrando un gol. Imagen RFEF

El Heliodoro Rodríguez López acoge este viernes una nueva oportunidad de la que dispone el CD Tenerife para certificar su regreso a Segunda División, volver al fútbol profesional que dejó la pasada temporada. Los chicharreros, líderes indiscutibles del Grupo I con 70 puntos, aventajan en nueve a su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, con apenas 12 por disputarse y con el goalaverage particular a su favor, por lo que un triunfo ante su hinchada supondría el sello definitivo al segundo escalón del fútbol nacional apenas un año después.

En frente estará un Barakaldo que se desplaza hasta Santa Cruz de Tenerife con los playoffs a tiro de piedra. Los aurinegros, séptimos clasificados, se encuentran separados de la quinta plaza en apenas dos puntos y con la necesidad de mejorar sus registros lejos de Lasesarre, donde son el mejor local del grupo, consiguiendo su tercer triunfo a domicilio del campeonato.

Hacer lo mismo que el Celta Fortuna para ascender

El CD Tenerife recibe al Barakaldo a partir de las 18:00 horas. En el encuentro de ida, disputado en el País Vasco, finalizó con victoria aurinegra por dos goles a cero. Pero con anterioridad, el viernes el Celta Fortuna recibe al Osasuna B, a las 15:15 horas, una derrota del cuadro gallego significaría el ascenso matemático del CD Tenerife.

De producirse un empate entre el Celta Fortuna y el Osasuna B, el CD Tenerife al menos debería lograr el empate ante el Barakaldo para certificar el ascenso. Una victoria del Celta Fortuna en su partido obligaría al conjunto de Álvaro Cervera también a ganar para no retrasar una jornada más el ascenso.

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En definitiva, el CD Tenerife sigue dependiendo de sí mismo para conseguir el ansiado objetivo desde principio de temporada que no era otro que el ascenso directo. Para ello, hacer lo que haga el Celta Fortuna o mejorarlo.

Radio Televisión Canaria (RTVC) realizará un amplio despliegue informativo para seguir todo lo que suceda en el Heliodoro Rodríguez López, con un programa especial en Televisión Canaria que comenzará a las 16:20 horas.

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