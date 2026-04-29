La moción de CC es criticada por el PSOE de Canarias y por el Partido Popular

Imagen del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Efe

CC, PP y PSOE se han enzarzado este miércoles en el Congreso de los Diputados, acusándose de inacción y falta de respuesta a las demandas ciudadanas, a cuenta de una moción de los nacionalistas en la que exigen al Estado medidas concretas para Canarias ante el efecto de la guerra de Irán.

La moción presentada por la diputada de CC Cristina Valido aboga por incorporar en futuros paquetes de respuesta a las circunstancias provocadas por el conflicto especificidades para Canarias, dada su condición de región ultraperiférica. Y habilitar una compensación económica específica para el archipiélago al no tener aplicación directa el grueso del núcleo fiscal de las medidas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno de España.

Igualmente, insta al Estado a coordinar con el Gobierno canario un plan de garantía de abastecimiento y conectividad del archipiélago en cuestiones como combustibles o queroseno. A reforzar las ayudas estatales a los sectores productivos, o a revisar los mecanismos por los que se reconocen los costes de generación eléctrica en aquellos sistemas no peninsulares.

La moción propuesta por CC también llama a impulsar medidas de apoyo fiscal a los hogares, a flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para las autonomías solventes, a establecer una mesa de seguimiento bilateral entre la administración estatal y la canaria o a priorizar actuaciones en materia energética que refuercen la seguridad energética y autonomía del archipiélago.

Efecto en el «bolsillo de los canarios»

Valido ha defendido en la tribuna que esta situación de incertidumbre ya está teniendo «un efecto en los bolsillos de los canarios«. Y que afecta, no solo a la cesta de la compra, sino también a obras que se han parado por el incremento de costes o por no ajustarse el presupuesto real a lo licitado con anterioridad.

La diputada nacionalista ha recordado que este martes el Gobierno alemán aprobó medidas que suponen «un drástico recorte en bienestar social, ayudas y servicios públicos» en el país, y que es posible que se vea replicado en otros de su entorno, lo que cree que tendrá un especial efecto adverso en los archipiélagos, que dependen del turismo. «Hoy es más urgente que ayer que lleguemos a un acuerdo con la propuesta que hacemos, las medidas que solicitamos», ha asegurado Valido.

La diputada de CC ha insistido en que el Gobierno de España no debe dejar a ambos archipiélagos «solos en esta pelea», por lo que ha agradecido el apoyo que pudiera tener en estas reivindicaciones y lograr un consenso que «ofrezca las respuestas adaptadas a territorios que son diferentes».

Críticas de PSOE y el PP lamenta la «doble vara de medir»

La diputada socialista Dolores Corujo ha recordado a Valido que su partido gobierna en Canarias con un PP que, a su juicio, nunca se preocupó por la realidad canaria en sus años de gobierno.

Igualmente, Corujo ha afeado a CC que traiga esta moción al Congreso pese a que el gobierno socialista de Pedro Sánchez «siempre ha gobernado teniendo en cuenta las especificidades de Canarias», no así, ha dicho, el Ejecutivo regional, al que ha criticado que haya presentado solo medidas para compensar los efectos negativos del conflicto por valor de 29,8 millones de euros, de los cuales 15 han sido aportados por el Estado.

La diputada, del PP Jimena Delgado, ha considerado que Canarias «merece una respuesta a la altura» de sus especificidades que el Gobierno de España no está dando, al tiempo que ha afeado a CC su apoyo al decreto-ley que establecía el paquete de medidas de respuesta a la guerra de Irán, sin contener medidas propias para el archipiélago.

«Necesitamos medidas que nos ayuden a paliar las consecuencias de esta crisis, y que se permita utilizar nuestro superávit, algo que es posible, la UE lo permite. Solo hace falta voluntad para querer hacerlo, y eso está claro que no será posible, vistas las declaraciones del PSOE en esta tribuna», ha concluido.