UB Conquense vs CD Tenerife B | J33 Segunda Federación 25-26

UB Conquense vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 26 de abril. Partido correspondiente a la J33 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UB Conquense y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 26 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Municipal de La Fuensanta. Partido correspondiente a la jornada 33 de la Segunda Federación.

UB Conquense vs CD Tenerife B | J33 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 4-0 en casa ante el CD Coria. El filial tinerfeño se encuentra en sexta posición.

Por su parte, el UB Conquense se encuentra en puestos de ascenso de playoff, con 54 puntos. Es decir, está en la cuarta posición.

Posiciones en la clasificación de UB Conquense y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 50 puntos. En cambio, el Conquense ocupa la cuarta posición. El conjunto castellanomanchego con 54 puntos se encuentra con 4 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre UB Conquense y CD Tenerife B

En las últimas cinco veces que se han enfrentado el UB Conquense y el CD Tenerife B, el Tenerife B ganó dos, empataron otros dos y el Conquense otro. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo manchego llega habiendo ganado uno de sus últimos cinco partidos, empatado otros dos y perdido los otros dos.

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