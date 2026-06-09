El papa León XIV cumple su cuarta jornada del viaje apostólico que está realizando en España. Después de tres días de actos en Madrid, a los que han asistido millones de personas de todo el mundo, el pontífice se despide de la capital española este martes. Su próxima parada es Barcelona.

En Directo Última actualización el 09-06 08:23

Papa León XIV | Sigue en directo la visita del Papa a España Televisión Canaria está siguiendo al minuto la visita del Papa a España. Hoy, a partir de las 10:20 horas, puedes seguir su última parada en Madrid y su agenda en Barcelona en un especial informativo conducido por Pilar Rumeu.

Papa León XIV | Los voluntarios esperan en IFEMA la llegada del Papa Sobre las 10:20 (hora peninsular) se espera que comience el encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid. A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

Papa León XIV | El presidente de la CEOE y Florentino Pérez acuden a la Nunciatura A esta hora se han acercado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda León XIV en Madrid, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es una visita que no estaba anunciada, por lo que el encuentro entre el Pontífice y estos cargos, estaría dentro de su agenda privada. Todo apunta a que se trata de un encuentro con los benefactores, es decir, una acto de agradecimiento a las personas que han contribuido a la organización del evento.

Papa León XIV | Agenda del papa para este martes 10:20 (hora peninsular). Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid.

en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid. 11:10 (hora peninsular). Salida del avión desde el aeropuerto internacional «Adolfo Suárez» Madrid-Barajas hacia Barcelona.

desde el aeropuerto internacional «Adolfo Suárez» Madrid-Barajas hacia Barcelona. 12:25 (hora peninsular). Llegada al aeropuerto internacional «Josep Tarradellas» Barcelona-El Prat.

al aeropuerto internacional «Josep Tarradellas» Barcelona-El Prat. 13:00 (hora peninsular). Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. 20:00 (hora peninsular). Vigilia de oración en el Estadio Olímpico «Lluis Companys». El Papa León XIV saluda durante su visita al centro benéfico de Cáritas para personas sin hogar «Cedia 24 Horas» en el barrio de Lucero de Madrid, España, el 6 de junio de 2026. /EFE/EPA/CIRO FUSCO