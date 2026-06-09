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- Intervención del papa León XIV en el Congreso de los Diputados
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El papa León XIV cumple su cuarto día de visita oficial a España. Desde el pasado sábado ha permanecido en Madrid y este martes ya viaja a Barcelona. Dos días antes de que el pontífice se traslade a Canarias. RTVC continúa con un despliegue especial por esta visita histórica
El papa León XIV cumple su cuarta jornada del viaje apostólico que está realizando en España. Después de tres días de actos en Madrid, a los que han asistido millones de personas de todo el mundo, el pontífice se despide de la capital española este martes. Su próxima parada es Barcelona.
08:23 Día: 09-06-2026
Papa León XIV | Sigue en directo la visita del Papa a España
Televisión Canaria está siguiendo al minuto la visita del Papa a España. Hoy, a partir de las 10:20 horas, puedes seguir su última parada en Madrid y su agenda en Barcelona en un especial informativo conducido por Pilar Rumeu.
08:01 Día: 09-06-2026
Papa León XIV | Los voluntarios esperan en IFEMA la llegada del Papa
Sobre las 10:20 (hora peninsular) se espera que comience el encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid. A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.
07:50 Día: 09-06-2026
Papa León XIV | El presidente de la CEOE y Florentino Pérez acuden a la Nunciatura
A esta hora se han acercado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda León XIV en Madrid, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es una visita que no estaba anunciada, por lo que el encuentro entre el Pontífice y estos cargos, estaría dentro de su agenda privada. Todo apunta a que se trata de un encuentro con los benefactores, es decir, una acto de agradecimiento a las personas que han contribuido a la organización del evento.
07:40 Día: 09-06-2026
Papa León XIV | Agenda del papa para este martes
- 10:20 (hora peninsular). Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid.
- 11:10 (hora peninsular). Salida del avión desde el aeropuerto internacional «Adolfo Suárez» Madrid-Barajas hacia Barcelona.
- 12:25 (hora peninsular). Llegada al aeropuerto internacional «Josep Tarradellas» Barcelona-El Prat.
- 13:00 (hora peninsular). Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.
- 20:00 (hora peninsular). Vigilia de oración en el Estadio Olímpico «Lluis Companys».
07:30 Día: 09-06-2026
Cuarto día de la visita oficial del papa León XIV a España
Este martes se cumplen cuatro días desde que el papa León XIV llegase a España. Durante estas jornadas, el pontífice se ha dado un baño de multitudes en diferentes puntos de Madrid. En su último acto público, anoche, en el Santiago Bernabéu reunió a más de 80.000 personas.
Tras este acto multitudinario, hoy se despedirá de Madrid y viajará hasta Barcelona.
En RTVC te contaremos todos los detalles, minuto a minuto, de cómo continúa esta visita, con las mejores imágenes, antes de que el pontífice se traslade a Canarias.