InicioNoticias

Papa León XIV en directo | El papa se despide de Madrid y viaja a Barcelona

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

El papa León XIV cumple su cuarto día de visita oficial a España. Desde el pasado sábado ha permanecido en Madrid y este martes ya viaja a Barcelona. Dos días antes de que el pontífice se traslade a Canarias. RTVC continúa con un despliegue especial por esta visita histórica

El papa León XIV cumple su cuarta jornada del viaje apostólico que está realizando en España. Después de tres días de actos en Madrid, a los que han asistido millones de personas de todo el mundo, el pontífice se despide de la capital española este martes. Su próxima parada es Barcelona.

El papa León XIV saluda al salir de la Nunciatura Apostólica, donde se aloja durante su viaje apostólico por España, en Madrid, España, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
El papa León XIV saluda al salir de la Nunciatura Apostólica, donde se aloja durante su viaje apostólico por España, en Madrid, España, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

En Directo

Última actualización el 09-06 08:23

08:23 Día: 09-06-2026

Papa León XIV | Sigue en directo la visita del Papa a España

Televisión Canaria está siguiendo al minuto la visita del Papa a España. Hoy, a partir de las 10:20 horas, puedes seguir su última parada en Madrid y su agenda en Barcelona en un especial informativo conducido por Pilar Rumeu.

08:01 Día: 09-06-2026

Papa León XIV | Los voluntarios esperan en IFEMA la llegada del Papa

Sobre las 10:20 (hora peninsular) se espera que comience el encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid. A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

07:50 Día: 09-06-2026

Papa León XIV | El presidente de la CEOE y Florentino Pérez acuden a la Nunciatura

A esta hora se han acercado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda León XIV en Madrid, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es una visita que no estaba anunciada, por lo que el encuentro entre el Pontífice y estos cargos, estaría dentro de su agenda privada. Todo apunta a que se trata de un encuentro con los benefactores, es decir, una acto de agradecimiento a las personas que han contribuido a la organización del evento.

07:40 Día: 09-06-2026

Papa León XIV | Agenda del papa para este martes

  • 10:20 (hora peninsular). Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA en Madrid.
  • 11:10 (hora peninsular). Salida del avión desde el aeropuerto internacional «Adolfo Suárez» Madrid-Barajas hacia Barcelona.
  • 12:25 (hora peninsular). Llegada al aeropuerto internacional «Josep Tarradellas» Barcelona-El Prat.
  • 13:00 (hora peninsular). Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.
  • 20:00 (hora peninsular). Vigilia de oración en el Estadio Olímpico «Lluis Companys».
El Papa León XIV saluda durante su visita al centro benéfico de Cáritas para personas sin hogar «Cedia 24 Horas» en el barrio de Lucero de Madrid, España, el 6 de junio de 2026. /EFE/EPA/CIRO FUSCO

07:30 Día: 09-06-2026

Cuarto día de la visita oficial del papa León XIV a España

Este martes se cumplen cuatro días desde que el papa León XIV llegase a España. Durante estas jornadas, el pontífice se ha dado un baño de multitudes en diferentes puntos de Madrid. En su último acto público, anoche, en el Santiago Bernabéu reunió a más de 80.000 personas.

El Papa León XIV durante un encuentro con la comunidad archidiocesana de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid/ EFE / EPA / CIRO FUSCO
El Papa León XIV durante un encuentro con la comunidad archidiocesana de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid/ EFE / EPA / CIRO FUSCO

Tras este acto multitudinario, hoy se despedirá de Madrid y viajará hasta Barcelona.

En RTVC te contaremos todos los detalles, minuto a minuto, de cómo continúa esta visita, con las mejores imágenes, antes de que el pontífice se traslade a Canarias.

Te puede interesar:

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

España termina con victoria ante Perú su preparación para el Mundial (1-3)

Galería de imágenes y vídeos de la visita del papa León XIV a Madrid

El juicio por la contratación de David Sánchez encara su recta final

La visita del papa León XIV a Barcelona, en imágenes

Radiación ultravioleta extremadamente alta en casi todas las islas

Papa León XIV | León XIV: «La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre»

NOTICIAS RELACIONADAS