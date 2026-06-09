El coordinador de realización de RTVC de la visita de León XIV a Canarias está convencido de que “la entrada del papa a las dos capitales y los encuentros con migrantes serán los actos más emotivos y con más interés televisivo”

Radio Televisión Canaria (RTVC) se encargará de la producción y distribución de la señal institucional de la visita del papa León XIV a Canarias, que será seguida por millones de espectadores en todo el mundo. Al frente de la coordinación de la realización de esa cobertura se encuentra Jorge Salamanca, un profesional con una dilatada experiencia en televisión que afronta este nuevo reto con ilusión, tal como nos explica en esta entrevista. La cobertura de la visita del papa va a requerir la concentración de esfuerzos de todos los departamentos de RTVC. ¿Qué recursos de personal y de medios técnicos serán necesarios para garantizar esa cobertura? Con la visita del papa RTVC está haciendo el mayor despliegue de su historia, con cinco unidades móviles funcionando al mismo tiempo, lo que significa que en cada una estarán trabajando entre 35 o 40 personas.

A ellas hay que sumar otra veintena de profesionales que se encontrarán en el Central Media Room (CMR) que es el lugar a donde llegan todas las señales de esas unidades móviles más las de las mochilas que estarán desplegadas por toda la ciudad.

Eso es sólo personal técnico adscrito a las retransmisiones, pero aparte hay que contar con que todo el personal de los Servicios Informativos y prácticamente de toda RTVC estará volcado en la cobertura de la visita del papa. En total hablamos de casi un millar de personas desplegadas en este operativo.

Además, hay que tener en cuenta que por primera vez en una cobertura en Canarias se combinan de forma simultánea medios como un helicóptero con teleobjetivo estabilizado, motos de seguimiento del `papamóvil` equipadas con sistemas autónomos de transmisión, cámaras móviles integradas en la comitiva y la realización multicentro.

La señal proyectará también la imagen de Canarias a nivel internacional. Se trata de todo un reto sin precedentes en la historia de RTVC y también para usted como coordinador de la realización de la cobertura. ¿Cómo afronta esa responsabilidad?

Sin duda, este es uno de los acontecimientos más grandes que ha tenido que afrontar RTVC en su historia y para mí la coordinación de realización de esta visita supone la responsabilidad más grande en toda mi carrera profesional, por lo que lo asumo con mucha ilusión y mucho entusiasmo.

Usted tiene experiencia en la cobertura de grandes eventos, como las galas de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, fiestas patronales y encuentros deportivos. ¿Qué implica este nuevo reto?

Yo siempre he afrontado distintos retos que han supuesto innovar, integrar nuevas técnicas y desarrollar nuevas formas de realización, pero nada comparable con esto, porque este es un proyecto muy dimensionado, en el que hay implicadas muchísimas personas, no solo en RTVC sino fuera de ella, lo que lo hace más complicado, porque las propias medidas de seguridad imponen muchas limitaciones para el ejercicio del trabajo y eso obliga a tener siempre un plan B preparado, una segunda opción por si lo inicialmente previsto no funciona o no se puede acometer.

La cobertura audiovisual del viaje apostólico a España ha requerido de un acuerdo con la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Radio Televisión Madrid (RTVM) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). ¿Qué responsabilidades tienen cada parte?

Dada las peculiaridades de la visita, participamos distintas televisiones con un papel preponderante según la situación geográfica, pero la experiencia en otras coberturas, especialmente con RTVE con la que más he trabajado, nos hace pensar que será una relación cordial y muy profesional, ayudándonos unas a otras para poder cubrir todos los actos previstos.

«El hecho de que la agenda de la visita sea muy apretada conforma nuestro mayor reto por las limitaciones de movilidad»

La visita del papa a Gran Canaria y Tenerife cuenta con una agenda de actos muy apretada. ¿Qué esfuerzos se requieren para garantizar la señal de cada uno de esos actos?

Pues precisamente el hecho de que la agenda sea muy apretada conforma el mayor reto al que nos enfrentamos. La imposibilidad de que el personal de una unidad pueda ir a otra, por las limitaciones de movilidad que habrá esos días, obliga a que tengamos que duplicar el personal. Los Servicios Informativos y las productoras ponen a todo su personal a la disposición de este evento para poder garantizar la cobertura de todos los actos.

–Un acontecimiento de estas características cuenta con un dispositivo de seguridad y protocolo de gran envergadura. ¿Cómo condiciona ese dispositivo el trabajo de los profesionales audiovisuales?

Efectivamente, el dispositivo de seguridad y protocolo va a condicionar mucho el trabajo. Nos han marcado unas líneas y nosotros nos tenemos que ceñir a esas directrices. Desde hace días hemos enviado los planos de las ubicaciones de nuestros equipos, pero también tendremos que tener en cuenta que algo puede variar y tendremos que estar alertas ante posibles cambios de última hora. En cualquier caso, intentaremos ajustarnos a las indicaciones que nos hagan desde la más absoluta discreción que nos caracteriza.

Desde el punto de vista de la realización, ¿cuáles serán los actos más atractivos para seguir por televisión?

Yo creo que las entradas del papa en las capitales, tanto en Las Palmas de Gran canaria como en Santa Cruz de Tenerife, junto a los actos con migrantes en Arguineguín y Las Raíces serán los actos más emotivos y con más interés informativo, independientemente de las grandes misas. Misas del papa ya hemos visto en otros lugares, pero esos encuentros con esa carga emotiva van a ser diferentes, lo que nos hace poner el foco sobre ellos. Aun así, está claro que las misas nos van a permitir lucirnos a nivel televisivo. Pero insisto, las entradas en las capitales para mí van a tener un gran protagonismo, por lo significativo de ver el traslado del papa móvil por las calles llenas de gente, algo que nos va a suponer la mayor dificultad desde la realización porque vamos a depender de muchas señales repartidas por las ciudades.