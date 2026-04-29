Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante, compositora y escritora Patti Smith es uno de los referentes de la música rock con más de cinco décadas de trayectoria profesional

Fotografía de archivo del 08/10/2025, de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid. Efe

La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada ‘la madrina del punk‘, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Patricia ‘Patti’ Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos) tiene composiciones que oscilan entre lo poético y lo musical. Smith ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como ‘Because the night’, coescrito con Bruce Springsteen, o ‘People have the power‘.

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan y apasionada de Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos. Éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas ‘garage’ de rock de finales de los sesenta.

Una de las artistas más influyentes de la música rock

Es autora de varios poemarios y es una artista visual. Smith -Medalla de Oro de Bellas Artes 2019 del Ministerio de Cultura- saltó a la fama con su álbum debut ‘Horses‘ (1975). Con él propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk. Y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes, que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, está destinado a distinguir «la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas».