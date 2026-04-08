El Canary Oil arbequina-hojiblanca, de Fuerteventura, logra la máxima distinción en Agrocanarias, que premió a un total de diez productos

El aceite Canary Oil arbequina-hojiblanca, que produce Aloe Vera Internacional en Fuerteventura, se eligió como el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias.

El fallo se dio a conocer en un acto celebrado en Tenerife, dentro de la novena edición del certamen organizado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), que contó con la participación de 21 muestras de doce almazaras de todo el archipiélago.

Aloe Vera Internacional, que cultiva aloe vera desde hace 30 años, inició hace una década la producción de aceite de oliva a partir de aceitunas de las variedades arbequina, hojiblanca y picual, empleando un proceso de prensado en frío para conservar las propiedades nutricionales y organolépticas del fruto.

Canary Oil arbequina-hojiblanca, Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias 2026. Gobierno de Canarias

Calidad de aceites canarios

Además, durante el evento, el consejero Narvay Quintero destacó la importancia de recuperar el concurso tras un año de parón y de poner en valor la calidad de los aceites canarios, un sector en auge y en constante diversificación.

Además de Canary Oil, el jurado otorgó distinciones especiales y medallas a otros productos destacados: Mi Olivar Refugio del Mar (La Palma) fue elegido Mejor Aceite Virgen Extra Ecológico; Vereda de Conil (Lanzarote) obtuvo el premio a la Mejor Imagen y Presentación; y marcas como Burro Safari Las Tirajanas, Olipalma, Teguerey y Oleoteide también consiguieron medallas de oro o plata.

Los aceites premiados podrán utilizar el distintivo oficial durante un año y participar en las acciones promocionales que organiza el ICCA.