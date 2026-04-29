El juez del ‘caso Valka’ retira el pasaporte a Inmaculada Medina

El magistrado retira el pasaporte a Inmaculada Medina de forma cautelar a petición de la Fiscalía Anticorrupción

La exconcejal de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina abandona la Ciudad de la Justicia con su abogado, tras declarar ante el juez encargado del ‘caso Valka’. EFE/ Ángel Medina G.

El juez que investiga la pieza del ‘caso Valka’ relativa a la compra de agua para riego por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a precios presuntamente inflados entre 2015 y 2022 ha prohibido salir de España a exconcejal imputada por esos hechos, Inmaculada Medina.

El magistrado retira el pasaporte a Inmaculada Medina de forma cautelar a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la acusa de delitos malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude supuestamente cometidos mientras digirió las áreas de Servicios y Parques y Jardines de la capital grancanaria.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el instructor del caso ha tomado esta decisión tras escuchar la declaración que prestó la exconcejal en calidad de investigada.