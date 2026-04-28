La plataforma tuvo una cola virtual de más de 26.000 personas a pocos minutos de salir a la venta los bonos

La plataforma tuvo una cola virtual de más de 26.000 personas a pocos minutos de salir a la venta los bonos.

Los 97.918 Bonos Consumo Archipiélago puestos a la venta este mediodía se han agotado este martes en toda Canarias en tan solo unas horas. La iniciativa cuenta con el objetivo de impulsar el comercio local.

La plataforma tenía cola virtual de más de 26.000 personas a escasos minutos de salir los bonos a la venta. Además, muchos usuarios pudieron, una vez adquiridos los bonos, canjearlos en ese mismo momento en los más de 2.500 establecimientos adheridos en toda Canarias, según ha informado la Consejería.

Los consumidores podrán canjear los bonos hasta que el comercio agote sus 5.000 euros y los establecimientos podrán seguir adhiriéndose hasta el fin de la campaña el 28 de junio.

El programa, financiado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionado en colaboración de las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, cuenta con una inversión total de 3 millones de euros y prevé una inyección de casi 5 millones de euros en el tejido comercial.

Campaña

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria y Autónomos, Manuel Domínguez, ha resaltado cómo los resultados de la campaña «un soplo de aire fresco» para el tejido comercial de las islas en un periodo valle donde las ventas bajan antes de las rebajas.

En concreto, se han habilitado un total de 97.918 bonos distribuidos entre todas las islas.

El usuario paga 25 euros, aunque el valor facial será el doble, 50 euros. La distribución de bonos por islas es el siguiente: Tenerife, 35.988; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; El Hierro, 2.952; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; y Fuerteventura, 6.629. Todos agotados ya.

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los que la mitad será aportada por el consumidor y la otra mitad será financiada por propio Gobierno canario, a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como gestores.

Características de los bonos

Los bonos podrán utilizarse únicamente en establecimientos adheridos de la isla en la que se hayan adquirido, favoreciendo así el consumo de proximidad en todo el Archipiélago.

Podrán adherirse autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Quedan excluidas las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional.

Las personas usuarias deberán ser mayores de edad, identificarse con su DNI en el momento de la compra y podrán adquirir un máximo de 4 bonos en cada isla (100 euros), pero podrá comprar por el doble de la cantidad invertida (200 euros). Los bonos serán nominativos, no transmisibles, no reembolsables y solo podrán usarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con descuentos, promociones y rebajas del establecimiento.

Cada establecimiento adherido tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, aunque este límite podrá ampliarse si la evolución del programa lo aconseja. Los establecimientos participantes serán los de electrónica, alimentación, puestos de mercados, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros.