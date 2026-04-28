Canarias, unas de las comunidades más caras para vivir de alquiler

Vivir de alquiler en una vivienda en Canarias se ha convertido en una empresa casi imposible, convirtiéndose las islas en una de las comunidades más caras

Precios del alquiler. Canarias, una de las más caras. Imagen de recurso Europa Press

Canarias se mantiene como una de las comunidades más caras para vivir de alquiler en España. Con un precio medio de 1.135 euros, las islas experimentaron una subida del 4,2% en los primeros meses de 2026. Aunque es una cifra inferior a la media nacional de 1.205 euros, solo Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco superan al archipiélago, de acuerdo con el Barómetro del Alquiler del primer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

El precio medio por alquilar una vivienda en Las Palmas durante el primer trimestre de 2026 es de 1.158€, un 4,1% más que en los últimos meses del 2025. En Santa Cruz de Tenerife, la subida fue ligeramente mayor, con un repunte del 4,4%, y las rentas medias alcanzaron los 1.111€ en este periodo.

Previsión de estabilización de la oferta

En Las Palmas, el número de viviendas que se prevé en promoción este último año crecerá en un 1,7%, quedándose en un total de 17.943 inmuebles. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife prevé aumentar su oferta en 2026 con un incremento del 1,8% respecto a los últimos meses del 2025 y con un total estimado de 16.011 viviendas. En conjunto, el stock en Canarias se mantendrá estable, con una mejora del 1,8% que se produce por la compensación entre los dos territorios.

Entre las provincias con mayor presión del país

Ambas provincias, según el Observatorio del Alquiler, se encuentran entre las que presentan mayores niveles de presión del país. Esta magnitud se refiere al número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al alquiler en los primeros diez días de promoción. En Canarias, esta cifra asciende a 108, solo por detrás de Cataluña, País Vasco, Baleares y Madrid.

Por provincias, Las Palmas muestra unos mayores niveles de presión, con hasta 115 interesados por inmueble en diez días. Los últimos meses del 2025 eran 121. En cuanto a Santa Cruz de Tenerife, la cifra es ligeramente menor, aunque muestra una gran competencia entre inquilinos por acceder a una misma vivienda. En esta zona, cada oferta recibe un total de 101 contactos, una ligera bajada respecto a los 102 que se registraron en el cierre de 2025.