La consejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, afirmó la dificultad para encontrar médico forense para El Hierro y cubrir la vacante

Informa: Redacción Informativos RTVC

La isla de El Hierro se ha quedado sin médico forense tras la jubilación forzosa del profesional que ocupaba la plaza, en aplicación de la legislación vigente para esta especialidad. La vacante sigue sin cubrirse, lo que ha generado preocupación por las posibles consecuencias en la atención judicial y sanitaria en la isla.

Este martes, el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, preguntó por esta situación en el Parlamento de Canarias. Durante la sesión, la consejera de Justicia del Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto, expuso las dificultades existentes para encontrar personal con esta especialidad y detalló el procedimiento que ya se ha puesto en marcha para resolver el problema.

Juzgados en Valverde. Imagen RTVC

Acosta advirtió de los riesgos que supone la ausencia de un médico forense en El Hierro, especialmente ante situaciones de emergencia. “No quisiera ver que de repente llegaran cayucos a La Restinga y hubiera fallecidos y no hubiera ningún médico forense, o no quiero ponerme en el lugar de unos familiares que tienen que esperar a que haya un médico forense en la isla, que si es a partir de las cinco de la tarde, en el mejor de los casos y habiendo plaza en el vuelo, podría llegar al día siguiente”, señaló el diputado herreño.

Procedimiento en marcha

Por su parte, la consejera explicó que ya se han activado mecanismos provisionales para cubrir las funciones. “Ya el 7 de abril el juez del Tribunal de Instancia de Valverde designó para estas funciones al director médico del hospital de El Hierro y se ha acudido a las listas de interinos de las dos provincias, y esto está en marcha”, indicó Barreto.

El Gobierno de Canarias reconoce la dificultad para cubrir este tipo de plazas en territorios insulares no capitalinos, mientras continúa el proceso para encontrar un profesional que asuma de forma estable el puesto de médico forense en El Hierro.