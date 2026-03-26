El Hierro, sin relevo para su único médico forense

La jubilación forzosa de este profesional podría dejar en situación crítica a la isla

La isla de El Hierro se enfrenta a una situación delicada ante la inminente jubilación de su único médico forense, Modesto Martínez Piñeiro Muñoz, quien deberá dejar su puesto a mediados del próximo mes de mayo al cumplir los 70 años, tal y como marca la ley.

Sin embargo, lejos de desear el retiro, el profesional asegura encontrarse en plenas condiciones para continuar ejerciendo.

Compromiso con la isla

Martínez Piñeiro no solo destaca su disposición física y mental, sino también su compromiso con la población herreña. “Me encuentro en perfectas condiciones para seguir trabajando, y además hay otra cuestión, que es mi preocupación por la gente que vive aquí en El Hierro”, afirma.

El forense advierte de las consecuencias que su marcha podría acarrear para la isla, especialmente en actuaciones urgentes como levantamientos de cadáveres o la realización de autopsias.

Según explica, estos procedimientos podrían retrasarse considerablemente. “Van a tardar mínimo cuatro o cinco días en poder enviar a alguien desde Tenerife”, señala.

La falta de relevo estable plantea un desafío para los servicios judiciales y sanitarios de El Hierro, que podrían ver comprometida su capacidad de respuesta ante situaciones críticas.