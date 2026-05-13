El nuevo certamen, ‘Nicolás Estévanez Murphy’ del Cabildo reconocerá obras inéditas de autores vinculados al Archipiélago y contará con una dotación de 10.000 euros

Tenerife crea el Premio de Narrativa ‘Nicolás Estévanez Murphy’ para impulsar la literatura canaria. Europa Press

El Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles las bases del “I Premio Insular de Narrativa Nicolás Estévanez Murphy 2026”, una iniciativa cultural destinada a reconocer y promover la narrativa escrita por autores canarios o residentes en las islas.

El certamen distinguirá obras inéditas de narrativa extensa y nace con el objetivo de convertirse en una plataforma de prestigio para la creación literaria vinculada a Canarias.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, destacó que el premio busca estimular la producción narrativa de calidad, mientras que el consejero de Cultura y Museos, José Carlos Acha, subrayó que la iniciativa incluirá también la edición y difusión de la obra ganadora para favorecer su proyección pública y editorial.

Las obras deberán ser inéditas

El galardón contará con una dotación económica de 10.000 euros y estará dirigido a escritores nacidos en Canarias o residentes en el Archipiélago durante los últimos tres años.

Las bases establecen que las obras deberán estar escritas en castellano, ser inéditas y tener entre 150 y 250 páginas. Además, el certamen prohíbe expresamente el uso de inteligencia artificial para la creación de contenido literario, permitiendo únicamente herramientas de apoyo técnico no creativo.

En la misma sesión, el Cabildo de Tenerife aprobó también una línea de subvenciones por valor de 750.000 euros destinada a empresas culturales de la isla para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales durante 2026 y 2027.