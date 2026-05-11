El Cabildo de El Hierro limitará el tráfico del Túnel de Los Roquillos por trabajos de mantenimiento en la ladera del Camino de La Peña

El Cabildo de El Hierro realizará nuevos cortes intermitentes del tráfico en el Túnel de Los Roquillos a partir del próximo lunes 11 de mayo y hasta el miércoles 13.

La medida afectará a la conexión entre los municipios de Valverde y La Frontera debido a los trabajos de mantenimiento en la ladera del Camino de La Peña, junto a esta vía.

Según ha informado la institución insular, los cortes se llevarán a cabo en horario de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

El Túnel de Los Roquillos comienza con los nuevos cortes intermitentes. RTVC

Abrirá diez minutos cada hora

Durante esas franjas, el túnel permanecerá cerrado al tráfico y solo se abrirá durante diez minutos cada hora para permitir el paso de vehículos.

El Cabildo ha explicado que esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan las labores de mantenimiento. Además, durante los cortes únicamente podrán circular vehículos de emergencia, siempre coordinados con el CECOPIN.

La institución recomienda planificar los desplazamientos con antelación y prestar atención a la señalización instalada en la vía.