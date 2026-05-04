El Gobierno insular destina 920.000 euros para reparar las vías de Tejeda, Artenara y Teror tras finalizar la tramitación de 18 contratos

El Cabildo de Gran Canaria aprueba las dos últimas obras para arreglar los daños de la borrasca Therese. La Consejería de Obras Públicas coordinó estas actuaciones urgentes en una veintena de carreteras de la red insular. El plan de reparaciones termina así su fase de adjudicación con una inversión total de 13,3 millones de euros.

El Cabildo de Gran Canaria adjudica las últimas obras de emergencia por la borrasca Therese / Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo invertirá cerca de un millón de euros en las carreteras GC-210 y GC-42. Estos trabajos arreglarán diversos muros y descalces en los municipios de Tejeda, Artenara y Teror. El Servicio de Obras Públicas ya tiene otros 16 contratos en marcha por toda la isla.

La institución insular calcula un gasto global de 13.390.000 euros para este lote de emergencias. No obstante, la cifra final podrá variar según el desarrollo de las tareas sobre el terreno. Los técnicos priorizan devolver la seguridad y viabilidad a los puntos más críticos de la red.

Impacto del temporal en la red

La borrasca Therese azotó la isla con lluvias intensas entre el 19 y el 26 de marzo. Los pluviómetros registraron acumulados de hasta 700 litros por metro cuadrado en solo una semana. El fuerte viento y el agua provocaron cierres temporales en 25 carreteras.

Un total de 22 vías sufrieron desperfectos graves por derrumbes o hundimientos del firme. Las zonas del sur, el centro y las cumbres soportaron los mayores daños materiales. Por ello, el Cabildo activó de inmediato a las empresas de conservación para las primeras actuaciones.

Operativo de recuperación vial

Cerca de 300 operarios trabajaron sin descanso durante los siete días que duró la alerta meteorológica. El personal del Cabildo y las contratas atendieron 250 incidencias de importancia en pocos días. La mayoría de los tramos recuperaron la normalidad de forma rápida tras las primeras limpiezas.

Sin embargo, una decena de carreteras todavía mantiene el paso limitado o permanece cerrada al tráfico. Estos puntos requieren grandes obras de ingeniería que durarán varios meses en algunos casos. Las nuevas adjudicaciones permitirán iniciar estos trabajos de reconstrucción estructural de manera inminente.