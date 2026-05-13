El presidente de Canarias defiende la actuación del Gobierno autonómico tras asegurar hoy en el Parlamento que el Estado actuó con “ocultación de información” y “falta de respeto institucional”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es entrevistado esta noche en directo por los Servicios Informativos de Televisión Canaria. La conversación se centra en la crisis sanitaria vinculada al hantavirus y en la gestión de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla.

La entrevista llega después de varios días de debate político y sanitario en torno al operativo desarrollado en Tenerife. Fernando Clavijo responderá sobre la actuación del Gobierno de Canarias y la coordinación mantenida con el Estado durante esta crisis.

Una entrevista marcada por la tensión institucional

Horas antes de la entrevista, el presidente autonómico intervino en el Parlamento de Canarias para defender la actuación del Ejecutivo regional. Clavijo aseguró que el Gobierno canario actuó con el objetivo de “garantizar la seguridad sanitaria de los canarios y proteger a la población”.

Durante su comparecencia, el presidente también criticó la gestión del Estado y lamentó la falta de información trasladada al Ejecutivo autonómico. “Lo que pedíamos eran garantías de seguridad”, afirmó Clavijo en sede parlamentaria.

El jefe del Ejecutivo canario insistió además en que Canarias planteó medidas para reducir riesgos durante el operativo y defendió la capacidad científica y sanitaria del Archipiélago para afrontar una situación de este tipo.

El foco político y sanitario, en Televisión Canaria

La entrevista de esta noche situará nuevamente el foco sobre uno de los asuntos que más repercusión ha generado en Canarias durante los últimos días. Televisión Canaria dedicará parte de la segunda edición de sus informativos diarios a abordar las consecuencias políticas y sanitarias derivadas del caso del MV Hondius.

De esta forma, Fernando Clavijo ofrecerá esta noche su visión sobre la posición mantenida por el Gobierno autonómico durante esta crisis y sobre las discrepancias surgidas con el Estado en torno al operativo desarrollado en Tenerife. La entrevista podrá seguirse en directo a partir de las 20:30 horas en el Telenoticias 2 de Televisión Canaria.