El certamen de Vinos Agrocanarias, organizado por el ICCA, crece un 10 % respecto a la edición anterior e incorpora por primera vez una categoría específica para vermuts

El Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026 arrancó este martes en El Hierro con la participación de 251 muestras procedentes de 65 bodegas de Canarias, lo que supone un incremento del 10 % respecto a la pasada edición.

El certamen, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), celebra sus primeras sesiones en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen El Hierro y estrena este año una nueva categoría dedicada al vermut.

Durante la inauguración, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó la elevada participación registrada pese al descenso de la producción vitivinícola en las últimas campañas.

El Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias reúne en El Hierro a 251 elaboraciones de todo el Archipiélago. Gobierno de Canarias

Diez denominaciones de origen protegidas

El responsable autonómico subrayó además la importancia del concurso como herramienta de promoción para un sector “estratégico para la economía, el paisaje y la identidad” del Archipiélago. En esta edición participan elaboraciones de diez denominaciones de origen protegidas canarias, con especial presencia de vinos de Islas Canarias, Abona y Tacoronte-Acentejo.

El panel de cata, compuesto por 18 especialistas, será el encargado de evaluar las muestras mediante el sistema de cata ciega para determinar las Grandes Medallas de Oro, Oro y Plata, además de reconocimientos especiales como el Mejor Vino de Canarias o la Mejor Elaboración de Vermut.

Tras la finalización del certamen, las producciones galardonadas participarán en distintas acciones de promoción impulsadas por el ICCA, tanto en el ámbito regional como nacional e internacional.