El viento soplara del nordeste moderado ganando intensidad por la tarde y girando a componente norte. Podrían darse rachas fuertes en los extremos y zonas más altas

El tiempo en Canarias | Se mantienen las nubes y la probabilidad de lluvia débil

En las próximas horas seguirán llegando nubes al norte de las islas, en torno a los 2000 metros se van a frenar por el relieve de las islas más montañosas y desde esta próxima madrugada algunas precipitaciones se podrían dar de forma ocasional durante las primeras horas y luego por la tarde debido a las nubes de evolución en las vertientes sureste. En Fuerteventura y Lanzarote las nubes estarán de paso y serás las islas que más ratos de sol tengan.

El viento soplara del nordeste moderado ganando intensidad por la tarde y girando a componente norte. Podrían darse rachas fuertes en los extremos y zonas más altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El estado de la mar será de marejada en las costas del norte y en canales entre islas con olas de menos de 2 metros de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos nubes desde esta madrugada por el norte con algunas precipitaciones ocasionales, se repetirán al amanecer y luego nubes dispersas. Temperaturas no cambiarán.

La Palma: Esperamos la llegada de nubes bajas por el norte y algunas precipitaciones con ellas y con las nubes de evolución creciendo en el interior por la tarde. Arreciará el viento.

La Gomera: El viento se acelerarán en los extremos y en el sur. Se verán nubes bajas en el norte e interior que alguna gota podrían dejar. Las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados.

Tenerife: Las nubes llegarán por el norte y dejarán precipitaciones débiles e intermitentes por la mañana, algunas gotas también en el sureste por las nubes de evolución. Habrá más viento.

Gran Canaria: El viento ganará intensidad por la tarde. Las nubes serán más frecuentes en la mitad norte, se verá el sol por el sur. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados.

Fuerteventura: Nubes bajas de paso desde por la mañana hasta por la tarde, con más ratos de sol por el oeste y sur de la isla. Se notará el viento y las temperaturas no variarán demasiado.

Lanzarote: Viento localizado en el interior-sur. Las nubes bajas serán más visibles por el norte y saldrá el sol en el sur y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados en Arrecife.