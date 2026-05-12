Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en general se volverá a repetir en algunos puntos del sur máximas por encima de los 25 grados

El tiempo en Canarias | Vuelven los alisios y se van las nubes altas

Este miércoles esperamos el regreso del anticiclón y con él los viento alisios que volverán a acumular nubes al norte de las islas de tipo bajo, más bien, aunque mañana aún se verán sobre todo durante la primera mitad del día nubes de tipo alto que poco a poco se irán retirando primero de las islas occidentales y luego del resto, las últimas en ver desaparecer ese tipo de nubosidad será Fuerteventura y Lanzarote, allí habrá bastantes ratos de sol.

El viento será del nordeste de flojo por la mañana a moderado por la tarde en la provincia occidental y con rachas más intensas en la oriental, el jueves irá girando a componente norte. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en general se volverá a repetir en algunos puntos del sur máximas por encima de los 25 grados. El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de menos de 2 m. de altura y de menos de 1 m en las resguardadas del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos menos nubes altas a partir del mediodía, quedarán intervalos nubosos bajos poco importantes, se notará el alisio y las temperaturas irán de los 11 a los 17 grados.

La Palma: Será un día de nubes bajas y se irán generando de evolución tanto en el oeste como el este, no se descarta aquí alguna gota por la tarde. Las temperaturas serán parecidas.

La Gomera: Restos de nubes altas que se irán con rapidez, lucirá el sol con algunas nubes dispersas por el centro y sur-suroeste. Las temperaturas irán de los 17 a los 23 grados.

Tenerife: Los alisio se harán notar en la costa sureste y en el noroeste. La nubosidad se situará en el norte y crecerán de evolución en las medianías del sureste. Baja probabilidad de lluvia.

Gran Canaria: El viento ganará en los extremos. Las nubes bajas se verán por el nordeste sin lluvia y las de tipo alto se irán disipando. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados.

Fuerteventura: La nubosidad alta seguirá hasta mediodía. Las de tipo bajo se verán en el norte Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados en Puerto del Rosario. Alisio moderado.

Lanzarote: Alisios moderados en el interior-sur y pocas nubes bajas, a lo sumo salpicando el norte, las de tipo alto se irán por la tarde. Temperaturas entre los 17 y los 23 grados.