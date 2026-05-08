Este sábado esperamos nubes en torno a los 1500 metros de altitud que serán más compactas conforme avance el día en el norte y vertientes este

El tiempo en Canarias | Fin de semana primaveral con nubes y sin viento

Segundo fin de semana de mayo que vendrá marcado por las nubes en muchos puntos, pero con menos lluvia en principio que en los últimos días. Este sábado esperamos nubes en torno a los 1500 metros de altitud que serán más compactas conforme avance el día en el norte y vertientes este de las islas más montañosas, las zonas más despejadas serán las del oeste y especialmente las islas orientales. De producirse alguna precipitación será por el norte a primera hora o gracias a las nubes de evolución por la tarde en el sureste.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El viento soplará de componente oeste flojo y el domingo soplará del suroeste. El estado de la mar se complicará un poco con olas en torno a los 2-2.5 metros de altura por el norte y alrededor de 1 m. en las costas del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos menos nubes. A primera hora serán más compactas y luego dejarán bastantes ratos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados en Valverde.

La Palma: Se reducirán las nubes por la mañana pero irán creciendo de evolución en la vertiente este, no esperamos lluvia y el viento amainará. Las temperaturas serán parecidas.

La Gomera: Las nubes bajas se situarán primero por el norte dejando el resto despejado y luego abarcarán en interior y mitad este de la isla por la evolución. El viento será flojo.

Tenerife: Habrá nubes en torno a los 1500 m. de altitud por el norte a primera hora con alguna gota y luego por la tarde en las medianías del sureste. La costa sur- suroeste estará despejada.

Gran Canaria: El oeste será la zona más despejado. En el norte y este habrá nubosidad abundante, alguna gota podría caer. Las temperaturas irán de los 18 a los 21 grados.

Fuerteventura: Esperamos pocas nubes, sobre todo después del mediodía. No habrá viento y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Día con bastantes horas de sol y temperaturas algo más altas que se moverán en Arrecife entre los 17 y los 25 grados. No habrá viento.