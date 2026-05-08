El Corpus del Español de Canarias recopila testimonios de las ocho islas para conservar el patrimonio lingüístico canario

La Academia Canaria de las Letras ha puesto en marcha el Corpus del Español de Canarias (Corpecan), un proyecto que busca recopilar y conservar las distintas hablas y expresiones propias del archipiélago.

Esta primera fase incluye 206 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 55 años de entornos rurales de los 88 municipios de las ocho islas, con el objetivo de preservar un patrimonio lingüístico y cultural que podría perderse con el paso del tiempo.

Las entrevistas recogen conversaciones sobre la vida cotidiana, la artesanía, las fiestas populares, la gastronomía o los oficios tradicionales. Todo el material será transcrito para crear un banco documental sonoro representativo del español que se habla en Canarias.

Canarias crea el Corpus del Español de Canarias para preservar las hablas del archipiélago. EFE

Actualización de Diccionario Básico de Canarismos

Según explicó el presidente de la academia, Gonzalo Ortega, este archivo permitirá conservar expresiones naturales y canarismos utilizados por generaciones mayores del archipiélago.

Además de servir como herramienta de investigación, el proyecto contribuirá a ampliar y actualizar el Diccionario Básico de Canarismos.

La iniciativa, financiada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, tendrá una segunda fase centrada en las generaciones más jóvenes y en los entornos urbanos para comparar la evolución del habla canaria entre distintos grupos de población. Todo el contenido recopilado podrá consultarse a través de Corpecan.