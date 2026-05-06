Todos los detalles de la agenda oficial del papa León XIV en su visita a España

El papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio. Se conocen algunos detalles de lo que será su gira por el país en el que visitará cuatro ciudades: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Barcelona. Este miércoles rueda de prensa en directo para conocer la agenda completa

Desde hace meses se prepara al detalle la visita del papa León XIV. Una visita a España en la que por primera vez el pontífice visitará Canarias. La particular gira por el país está llena de detalles y el plan completo se conocerá este miércoles.

Papa León XIV durante su gira por África / Reuters

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ofrecen este miércoles una rueda de prensa para explicar la agenda del papa.

Se conoce que habrá dos misas multitudinarias una en el Estadio de Gran Canaria y otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, también se sabe que habrá un acto con migrantes pero no se descarta que haya alguna sorpresa más en su recorrido por las islas.

A partir de las 11:00 de la mañana RTVC ofrecerá la rueda de prensa en directo a través de Televisión Canaria, rtvc.es y en nuestro canal de informativos de YouTube.