Un estudio de la FAD revela datos preocupantes sobre la violencia digital y el acoso constante entre los adolescentes españoles

El Centro Reina Sofía presentó este lunes un informe sobre la seguridad digital de los menores en España. La investigación confirma que el 60 % de la juventud acepta restringir el acceso a las plataformas digitales. Esta postura surge tras el aumento de casos de ciberbullying y extorsión sexual en las redes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Casi siete de cada diez adolescentes admiten que sufren violencia habitualmente a través de sus perfiles digitales. Los jóvenes encuestados asumen que recibir mensajes de odio resulta algo normal en su interacción diaria. Muchos usuarios utilizan el anonimato para atacar a otros compañeros sin medir las consecuencias reales de sus actos.

Además, los testimonios directos califican el acoso cibernético como una práctica que está a la orden del día. El «hate» masivo afecta a la salud mental de las víctimas de forma muy rápida y sencilla. Por este motivo, la percepción de inseguridad crece entre los menores que navegan por internet actualmente.

El sexting como herramienta de extorsión

Los propios menores actúan a veces como verdugos contra sus iguales o incluso contra sus exparejas. Los expertos advierten sobre el mal uso del material íntimo que los jóvenes comparten de forma privada. Esta práctica, conocida como sexting, deriva frecuentemente en amenazas graves de difusión pública si no cumplen exigencias.

Asimismo, el control sobre el contenido privado genera situaciones de angustia extrema en el entorno escolar y familiar. Los agresores aprovechan la confianza previa para chantajear a la otra persona con imágenes o vídeos explícitos. Por consiguiente, la educación digital aparece como la única vía para frenar estos delitos de carácter íntimo.

Legislación y canales de ayuda

Países como Australia ya aplican leyes estrictas que obligan a las plataformas a vigilar sus entornos virtuales. Los especialistas aplauden estas medidas porque exigen responsabilidad directa a las empresas dueñas de las redes sociales. Las aplicaciones deben garantizar ahora un espacio de juego y relación seguro para todos los niños.

Por otro lado, España ofrece recursos públicos para combatir estos ataques informáticos de forma inmediata y profesional. El número 017 atiende a todas las víctimas de delitos cibernéticos durante las 24 horas del día. Este servicio funciona de manera gratuita y acompaña a los usuarios en cualquier situación de riesgo digital.